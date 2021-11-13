「景觀裂谷」吸睛設計呼應洛磯山脈　中國建築工作室致敬自然之作

中國人對景觀藝術有一套獨特的看法，盆景、園景都是將大自然壯麗或優雅的景觀縮小到家居或後院。中國建築設計工作室MAD Architects最近為科羅拉多州一座住宅設計，將峽谷的震撼活靈活現地呈現在大廈之中。

圖片來源：One River North

這座壯麗的新設計位於丹佛市中心，有著16層樓高的「One River North」預計可以提供187個單位。原來是受到洛磯山脈的啟發，在大樓的立面劈出一道巨大的裂口，由屋頂向下一直延伸到中間的位置一共跨越了多達10層樓，被MAD Architects稱之為「景觀裂谷」。然而這一次並非工作室首次用上自然景物作參考，他們指出如果將現代城市視為地球上的人造景觀，就需要設計峽谷、樹林、小溪和瀑布，將混凝土森林也轉變為大自然的一部分。

圖片來源：One River North

屋頂本身將設有一個6,813平方英尺的露台，配有游泳池、水療中心和寬敞的花園，還可以步行前往健身中心、瑜伽室，將為居民提供額外的空間，無需要離開大樓就可以進行戶外活動。總計13,352平方英尺的露天舒適環境包括屋頂露台和綠樹成蔭的環境，將會大大提升居民的身心健康質素，特色設計亦足以成為該城市的矚目地標。

圖片來源：One River North

One River North基本上採用了簡單的矩形玻璃形式來建造，在頂部有著8,000平方英尺的零售空間。在住宅單位方面將享有面向洛磯山脈美景的私人陽台，呼應著大樓的設計，做到自然與建築融為一體的效果。玻璃幕牆帶有百葉窗可以調節陽光並柔化其視覺效果，可以塑造出寧靜的環境適合居民在單位內享用靜修的空間。One River North現已動工，預計在2023年下半年竣工。