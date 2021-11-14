深圳打卡書店「鍾書閣」巨大知識的階梯表現歷史在時間穿梭感覺

自從智能電話普及之後，生活上許多習慣都改變了，一些本來要從現實中進行的，都紛紛遷移到電話之內的虛擬世界，所以現在熱烈討論中的「元宇宙」，會否成為人類未來世界的模樣？然而即使虛擬世界多麼新鮮或方便，有些事情總是要實體進行才有感覺，例如閱讀，悠閒地讀著實體書，手握著漫畫感受每頁紙的油墨味道，還是與別不同的。在深圳最近新開了一間吸睛的書店，會否吸引更多人去打書釘？

圖片來源：x+living

深圳鍾書閣位於華僑城歡樂港灣，由x+living設計，最吸引眼球的就有一個巨大螺旋樓梯書架，以彎曲的軌跡貫穿整個區域連接著入口和出口，原來這個設計的靈感來自這座城市的歷史，書店就向這片土地致敬。鍾書閣原來在中國已有幾間，其特色是設計上總會與所在的城市特質有所關聯。深圳作為一個充滿包容力和活力的移民城市的象徵，巨大的書架恍如一個藝術裝置跨越大地和天空，帶來一種微妙的不安與熟悉混合的體驗。

圖片來源：x+living

書店分為幾個區域：概念區、論壇區、兒童閱讀區以及休閒區，概念區有著大塊落地玻璃營造出空間感，柔和的燈光在整個室內營造出溫馨的氛圍，懸浮的桌子帶來一點奇幻的意象，黑色反光瓷磚覆蓋的地板增強了超現實主義的特色，甚至給人一種漂浮在寧靜湖面上的感覺。

圖片來源：x+living

在特定的角度看螺旋樓梯會有一種像鐘盤的視角，書架和書本就成為一座歷史階梯，整體上看就如表達著歷史正在快速穿越時間的感覺。深圳鍾書閣表現出深圳無數微小的縮影，房屋的密集雖然浩瀚亦令人不安，鍾書閣除了對城市致敬，亦希望成為一個學習知識、尋求智慧的療癒之地。