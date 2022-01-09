Cartier｜卡地亞最保值珠寶首飾Top 5　Love系列戒指象徵堅貞不移

1847年創立的Cartier至今推出許多經典的珠寶飾品和手錶，而他相當精湛的工藝與永不退流行的經典設計深受許多時尚名人喜愛，也是許多人心中的夢幻飾品。

除此之外，Cartier的每個系列都有著特殊意義，像是著名的三環戒Trinity的三色分別象徵了友誼、愛情、忠誠；深受許多男性喜愛的Santos則是為了實現機師Alberto Santos-Dumont的願望研發的首個戴在手上的腕錶。

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5. Trinity系列

Trinity系列是Louis Cartier於1924年以三枚簡約的金環圈交織而成的作品，三色金分別為黃K金、白K金和玫瑰金三種不同金質，白金代表「友誼」，黃金代表「忠誠」，玫瑰金代表「愛情」。此系列分別有出戒指、手鐲、項鍊和耳環。

4. PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹系列

美洲豹最初在1914年被運用在以縞瑪瑙和鑽石組成的兩只女用腕錶上，身為卡地亞經典象徵的美洲豹是渴望與魅力的化身，卡地亞甚至專門為美洲豹系列創造毛髮鑲嵌技術，精細的工藝營造出更加靈動的視覺效果。此系列分別有出戒指、項鍊、手鐲、耳環。

3. Amulette de Cartier系列

Amulette de Cartier系列的運用了多種不同的寶石來設計，每一件珠寶就像是一把幸運鑰匙，為帶上的人鎖著幸福，同時也是一把開啟心靈的心願之鎖，而每一種不同的寶石都有不同的含義，像是黑瑪瑙象徵勇氣與智慧、綠玉髓象徵美好成就。此系列分別有出項鍊、手環、耳環。

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2. LOVE系列

Love系列誕生於1970年代，也是品牌中較為年輕一點的作品，最特別的是Love手環是由兩個扁平的半圓硬環組成，須使用配套的螺絲刀才登須使用配套的螺絲刀才能拆卸，這個特殊設計正是以中世紀的貞操帶為靈感製作而成的，象徵著堅貞不易的愛情，因此它也成為許多情侶表達愛的首選，也是許多明星經常配戴的系列。此系列分別有出戒指、手鐲、項鍊和耳環。

1. JUSTE UN CLOU系列

手環最初被命名為Nail手環，而在平凡不過的螺絲和釘子正是設計師Aldo Cipullo的靈感來源，不同於Love系列意涵著密不可分的愛情，Juste un Clou系列強調的是堅持自我堅持自我與自信，簡約平凡的設計理念顛覆了對傳統高級珠寶著重於繁複華麗的設計思維，Aldo Cipullo以幹練的線條、中性的設計加搭配不同材質，成功將如此平凡的日常物件變身為細緻典雅的珠寶作品。此系列分別有出戒指、手鐲、項鍊和耳環。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡地亞Top 5經典又保值的珠寶飾品】