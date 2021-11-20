巴黎新地標正式動工　龐大三角形成第三高建築有吸睛外觀強大功能

從今以後巴黎的地標不只有巴黎鐵塔了，因為一座現代金字塔正在動工，有望在今年底開始初步建設工程，並在2026年完工，然而從其背後的設計團隊Herzog & de Meuron的網站上來看，計劃最初始源自2006年，為何遲了這麼多才能落實？

圖片來源：Herzog & de Meuron

這座名為「Tour Triangle」的摩天大樓雖然在正面角度上來看就如一座金字塔，實際上它並非三角立方體。高42層，建築面積達到91,351平方米，以其高度足以成為巴黎第三高的建築物。但由於高層建築極具爭議，以致該項目從冗長的規劃和法律糾紛而嚴重推遲。

圖片來源：Herzog & de Meuron

Tour Triangle的獨特設計可以為市民保留了廣闊的天空視角，並像日晷一樣減少相鄰建築物上的陰影投射。它提供了極大的多樣性，匯聚人們和交通，重建出一個熱鬧的街道，有著健康中心、文化中心、餐廳、咖啡館、商店使市民可享用公共空間，並有著一個可以停泊880架單車的停車場。

圖片來源：Herzog & de Meuron

在Tour Triangle的頂部有著觀景台和餐廳，三部公共全景電梯從一樓連接到頂樓，遊客可以從中看到整個大都市的獨特景色。一間酒店設置在Tour Triangle的中心樓層，位於北立面的130間客房將位於13層和18層之間，全部皆有露台。 酒店還將提供一個空中酒吧和所有人都可以使用的餐廳。

圖片來源：Tour Triangle

Tour Triangle將會由開發商Unibail-Rodamco-Westfield與法國保險公司AXA合作，提供6.7億歐元的資金支持。Herzog & de Meuron指出該項目是為巴黎和巴黎市民而設計的，希望向所有人及整個社區開放。而且它還包含最高的環境建設標準，以及同類最佳的常規能源消耗和符合巴黎氣候協議目標的碳排放軌跡。雖然推遲到現在才落實，然而可能正因為這樣才能將最新的環保技術與環保考量加入設計之中。