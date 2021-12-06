環保是潮流｜3D打印文具用回收食品包裝製成　環保的歐洲設計韻味

最近熱話CHANEL聖誕倒數月曆開箱後發現竟是文具，讓人啼笑皆非，如果想要文具，為何不直接買文具？有一個辦公用品品牌Bene最近以廢棄的食品包裝用來製作文具，還用了3D打印技術製成，既環保，又有特色。

圖片來源：Bene

Bene是一間跨國的奧地利公司，專營現代工作環境設計。這個名為「bFRIENDS」的系列就由Bene推出，同時由倫敦工作室Pearson Lloyd以及專門做3D打印的設計工作室Batch.Works合作研發，採用的物料是回收而來的食品包裝當中所含有的聚乳酸（PLA），因應全球減塑政策，在今年7月歐盟已經實施市場管制，全面禁用塑料餐具。看來即棄膠餐具已經不合時宜，「bFRIENDS」這個新系列見得非常有前瞻性。

圖片來源：Bene

因為是3D打印，所以製成品的形狀可以天馬行空，奇形怪狀，也不需要像以往一樣以手工雕刻模型般付上高昂的成本。而且大大減少了廠房的空間，只需要兩台3D打印機就可以滿足到生產的需求，並且預見將會有更多公司要求客製化產品。

圖片來源：Bene

bFRIENDS系列的設計特色是有機的、起伏的形狀，讓人聯想起珊瑚的形態。雖然是初起步，然而現階段從垃圾堆填區轉移出來的材料以至製成文具的生產過程中碳排放幾乎達到淨零，在環保的方面來說已經邁出了一大步。品牌位於阿姆斯特丹新廠房亦以風力發電，而且員工都是以單車代步，貫徹了環保的理念。

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本來回收回來的PLA都是有色的，然而顏色其實只佔總體的2%，所以回收回來之後將會被分離成不同的顏色，然後再加工成新材料。此外，產品同樣被視為可回收的一員，現在品牌正在研究回收計劃，如何將產品有效地回收到品牌的公司及店舖。