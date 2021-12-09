真正打卡神器　餐具界KOL「Cutipol」　入門唯一之選吸睛GOA系列

現今的餐飲世代都在說「Instagrammable」，相機食先已經成為日常，老實說最初還是看不慣，正如日本當地的餐廳即使迎來媒體前來，也相當堅持要「吃一套、影一套」，別因為只顧拍照而令到食物質素下降，因為味蕾才該是主導吧。可是，年代已經變了。現在人人拿著手機都懂得基本的Food Styling，除了食物本身的擺盤要精美，其他的「Props」也要來得專業，但若果配置的是以下要介紹的這個品牌的餐具，相信不需要多賣弄已經能夠將整個氛圍昇華不少。

圖片來源：instagram.com/cutipol.jp

打開Instagram，輸入「#cutipol」就會找到林林總總有品味的美食照，作為現代餐具的顏值擔當，Cutipol絕對是信心的保證，家裡收藏一套用來招呼客人總不會失禮，即使簡單的煎一塊扒配上Cutipol的餐具，也瞬間升格多了一份米芝蓮星級感覺，再多的讚譽大家可以在網上見到不少。

圖片來源：instagram.com/cutipol.jp

有傳Cutipol這個來自葡萄牙的品牌有著過百年歷史，但大致上都會認為是1920年正式創立，而且主理人就是Ribeiro家族的三代人，從祖父開始就以手工打造的精細工藝而聞名，即使來到上世紀中葉開始引入機械化生產，但有些工序直到這一代依然堅持用人手製作，可以說得上是利用了工業化的方便，卻保留了人手工藝的傳統。而且品牌的轉捩點在80年代開始，本身品牌還會製作一些有花紋的餐具，大家可以想像為貴族使用的銀器那一種，不過很快就迎來革命性改變，突顯奢華體現在高質素的物料上，而設計則應用了人體工學，造就出非常流暢優雅的外型與手感，幾乎沒有人拿上手後會不喜歡的。

圖片來源：instagram.com/cutipol.jp

品牌的簡約設計、對工藝的堅持，令人想起日本職人的精神，而事實上Cutipol的作品的確受到日本人的熱烈喜愛，曾經在日本本土獲得過日本工業設計的最高殊榮GOOD DESIGN AWARD大獎。當中的人體工學設計完美融合西方和東方人的餐飲手勢，任何人用起來都沒有一絲違和感。還有一點是一般工業化產品難以找到的，就是具有溫度的觸感，仔細一看會發現一些金屬痕跡，正是人手打磨的印記，所以每一件作品看似一樣實質不同，用起來會感覺得到當中貼近人性的微小差異。

圖片來源：instagram.com/cutipol.jp

當大家終於決定要入手，進入網站後就會發現品牌實在有太多系列作品，由各式餐具、廚具、生活家品都一應俱全，不過如果對剛入門的朋友，就只有唯一選擇：GOA系列。它是2004年才發布的作品，卻已經成為了品牌的代名詞，而且佔據大家眼球的大多都是GOA的作品。即使每年品牌都會發布一些新作，都難以超越和掩蓋出色的GOA，這豈不是傳世經典的體現？

GOA系列（圖片來源：instagram.com/cutipol.jp）

GOA系列最大特色是金屬和樹脂相結合，金屬部分有分不銹鋼以及24K金鍍金款，至於餐具柄則利用樹脂多元顏色的特性來吸引大家的眼球，兩種材質、兩種觸感，也因為樹脂的輕盈感才達致既有金屬的華貴、兼具時尚的設計，厚實卻不過重。

GOA系列（圖片來源：instagram.com/cutipol.jp）

想入手GOA少則可以5件一套、多則達到130件，也可以單獨購置，當中有數十款各式各樣功能的餐具，例如甜點刀叉、魚刀叉、沙律套裝、日本叉、蝸牛叉、牡蠣叉、龍蝦叉等應有盡有，當中有一件比較特別的叫做「Gourmet Spoon」，特別的設計一看便知道多功能，可以當作魚刀、醬汁匙等使用，據說是由上世紀中來自巴黎一家米芝蓮餐廳Lasserre的大廚所發明的，匙上有一個缺口相傳是用來盛菜時流走過多油。每樣餐具點選一些最後結帳發現才十多歐元一件，入手門檻也著實不高。

GOA系列Gourmet Spoon，定價13.30歐元（圖片來源：Cutipol）