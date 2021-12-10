聖誕好去處Winter Wonderland真冰搭建冰窖酒吧　巨型光影聖誕樹

【聖誕節2021】來到12月中，相信大家早已開始準備聖誕佳節，無論是聖誕禮物、聖誕大餐、聖誕派對，預約期、送貨期等已經相當緊湊，如果還未有空構思聖誕假期的好去處，現在就有一個可以滿足大家多個願望的「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」可以讓大家預先定好行程。

「Glacier Ice House 極地冰窖」是專程遠赴外地採集數百塊巨型冰磚興建而成（圖片來源：Winter Wonderland）

有見於香港人遲遲未能外遊，如果能夠有一個充滿歐陸節慶氣氛的聖誕體驗定必令大家眼前一亮吧。這個12月下旬在亞洲國際博覽館將會舉行「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」，場地以歐陸聖誕小村莊為靈感，無論是一家大小、浪漫的二人世界、還是與一眾朋友到處狂歡都絕對適合。甫踏進會場，就先要通過「航班登機櫃位」通道進入，讓旅遊愛好者先過一過癮，然後來到會場中央就有高達7米的聖誕樹映入眼球，旁邊圍繞充滿童話色彩的古樸木屋，原來是多達60個的聖誕市集攤位。

巨型聖誕樹「House of Light」（圖片來源：Winter Wonderland）

為免這個聖誕沒有寒冬，特意設計一個「Glacier Ice House 極地冰窖」，以冰屋為靈感，還真的是專程遠赴外地採集數百塊巨型冰磚興建而成，經由專業冰雕師打磨及裝嵌，有著原汁原味的北極冰屋感覺。原來這個冰窖是一家酒吧，由N.I.P無名氏品牌大使、2021年度亞洲最佳50名酒吧之一的主理人及著名調酒師Sandeep Kumar親自主理，可以品嚐到三款特別為是次活動而設計的雞尾酒，即使是小朋友或者不好酒精的人士，也可以品嚐特色朱古力熱飲，而且怕冷的朋友也不用怕要事先準備好極地大衣，因為預約參觀的遊客會有暖身衣物安排提供。

木屋造型的聖誕市集（圖片來源：Winter Wonderland）

然後另一個焦點所在當然是吸睛的巨型聖誕樹，「House of Light」由本地創意媒體藝術團隊XCEPT所設計和製作，除了作裝飾之外亦是一個沉浸式互動藝術裝置，結合光影美學、以及動能產生的音頻作為療癒的視覺及感官藝術，大家將會有20分鐘的時間可以在這棵獨一無二的光學結晶之樹體驗極光浸浴，是留影打卡的重點所在。

大家可以在聖誕老人郵局寄出限定明信片（圖片來源：Winter Wonderland）

可能大家都有在歐洲地區經歷過聖誕，各地的聖誕市集也是必逛的，是次特意打造一條洋溢童話色彩的聖誕購物村，60間小屋會令大家逛個夠，重點留意的有歐洲膾炙人口的咖啡品牌Lavazza全港首間期間限定店、英國新鮮手製護理產品品牌LUSH 期間限定店、專為Winter Wonderland獨家搭建而洋溢瑞士家鄉風味的朱古力品牌Lindt期間限定店等，除了購物還有塔羅牌占卜、茶葉占卜以及手藝品體驗工作坊等，定要讓大家滿載聖誕氣氛而歸。