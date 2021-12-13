越南工匠朽木變模型　零件可逐件拆神還原潮流相機名廠跑車

木雕藝術常見於雕塑或浮雕，極考藝術家以巧手在軟硬不一的木頭上施展鬼斧神工。越南藝術家Phuong Nguyen卻將木雕工藝結合模型製作，製作一系列按比例縮放的流行相機木製模型，當中Sony Alpha 1、Red Komodo 6K、Olympus OM-D E-M1、Sony a7 III、佳能 A1、Sony FS7 II 和 Hasselblad 500CM、Leica M10、Nikon F2 等等。

圖片來源：Facebook/TheWoodenModelDesign

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Phuong Nguye於2014年從藝術學校畢業，並開始製作模型，最初是製作超級跑車和摩托車模型，當中許多設計不僅是實心積木，還包括門和方向盤等活動部件。

圖片來源：Facebook/TheWoodenModelDesign

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後來他萌生將藝術和商業結合起來，於是想方法將手上大約100個作品展示給公眾。並在越南開設了一間木製工藝品公司The Wooden Model Design Shop，這間公司製作了許多按比例縮放的木製跑車模型和相機模型，其中一些具有移動部件和可互換的木製鏡頭，價格從11美元到50美元多一點 （約90至400港元）。

圖片來源：Facebook/TheWoodenModelDesign

「每台新相機的設計和生產都需要三天到一周的時間，但每台相機組裝它們只需要大約兩個小時。」

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Nguyen 表示目前所有的相機都是按訂單生產。他還接受新相機設計的定制訂單，但他希望能夠選一些作批量生產，讓更多人可以使用它們。

有興趣的朋友可瀏覽他的工作室專頁：Facebook/TheWoodenModelDesign