高雄流行音樂中心以海洋生物啟發吸睛設計　細看得獎建築落成樣貌

台灣又有好設計面世。台灣是一個著重文化藝術的地方，相關的配套設施既幫助到這些方面的發展，亦成為了遊客留下記憶的景點。在10年前一項名為海洋文化及流行音樂中心的興建計畫選址高雄港11-15號碼頭進行，當時由設計師Manuel Monteserín贏得這項國際比賽獎項，繼後展開建設工程，在今天終於落成。

圖片來源：Manuel Monteserín／Photography WEIMAX STUDIO

圖片來源：Manuel Monteserín／Photography WEIMAX STUDIO

高雄流行音樂中心佔地約11.89公頃，整個項目包括4個區域，主體是可容納12,000名觀眾的戶外表演場地、6,800席的室內大型表演場館，容納200至1,000席不等的6間小型展演空間、流行音樂展示館、海洋文化展覽中心、渡輪碼頭、親水公園、腳踏車道和文創市集。

鯨魚（圖片來源：Manuel Monteserín／高雄流行音樂中心）

海豚（圖片來源：Manuel Monteserín／Imagen del concurso. By Poliedro.）

建築設計以海洋為靈感，4個區域分別以鯨魚、海豚、珊瑚及巨浪的形態而啟發，鯨魚是6間小型展演空間，專為活動、音樂會或演示而設計，與大型地下停車場相連，最大的特點是有著綠色屋頂，人們可以爬上去俯瞰大海的沉浸式景色。海豚是5間立在行人道上的餐廳，連接被河流分隔的兩個大區域。

珊瑚（圖片來源：Manuel Monteserín／Photography Yi-Hsien Lee）

圖片來源：Manuel Monteserín／Photo by SU BO-AN

遠看過去，會被地面上一個個六邊形模塊所吸引，雖然被稱為珊瑚，但筆者確實覺得更酷似藤壺，這是一片展覽中心和戶外多用途區域，六邊形開口設計可以讓自然光進入，在此之下將會舉行商業和展覽項目、市集、街舞和劇院等活動。最後的巨浪最為吸引眼球，遠看有點像蜂巢，同樣由六邊形網格組合而成，採用彎曲的設計形成巨浪的姿態，成為最具標誌性的元素，內裡可以進行關於音樂的活動空間如排練室，辦公室，展覽室等等，在項目過程中曾經不斷重新考慮其位置，以便在舉行戶外音樂會時可以更好地保護民居免受聲波影響，作為標誌上升的波浪形成高樓成為城市天際線的一部分，民眾可以隨時辨認出並引導游客前來。

圖片來源：Manuel Monteserín／Photo by SU BO-AN

圖片來源：Manuel Monteserín／Photo by SU BO-AN