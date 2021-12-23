荷蘭阿姆斯特丹大師操刀奇幻建築　旋轉扭曲融合人造物與大自然

近日受到熱烈討論的《蜘蛛俠：不歸之戰》大家都看了吧，假若是追隨了蜘蛛俠電影近20年的你會懷著怎樣的心情入場觀看？不只經典角色，在海報上還能見到奇異博士會有戲份，就知道一定會有「Inception」般的場景會出現，大廈旋轉扭曲的奇幻景象，竟然在現實也能找到類似的真實建築？

圖片來源：MVRDV

在荷蘭阿姆斯特丹一座由著名建築工作室MVRDV所建造的多用途高層建築即將完工，三座猶如高山般的大樓，每一側都有不同的面貌，在一大幅玻璃幕牆旁邊是紅土磚塊般的單位結構，露台、凸出來的窗戶高低凹凸，構成和諧中帶點紊亂，人造物與自然物交錯的狀態。

圖片來源：MVRDV

+ 2

這些單位遠看就像是在岩石上雕刻出來一樣，近點來看，卻會發現由於窗戶及單位的角度和面向盡然不同，形成旋轉扭曲的狀態，美觀耐看卻抽離現實。三座高樓之中沒有任何單位是一樣的，所以將會有著各種各樣的房間類型，可以切合到不同用家的需要，而且每一個都能夠最大限度地做到自然採光。藉著這一個項目，MVRDV希望可以讓建築所身處的金融區享有一個更宜居的城市街區。

建築過程（圖片來源：MVRDV）

三座「山峰」高度不同，低層卻相連著，造型模仿山谷低窪的土地，所以命名為「Valley」，最高點達到100米，最高兩層是一間酒吧，建築還包含一層綠色層，當中種植了13,000株植物、樹木和灌木，並由自動灌溉系統以及園丁團隊維護整修。在相片中暫時還見不到這些植物，現在是適應環境的階段，相信會在未來幾年內逐漸達到綠色植物滿布的最終效果，屆時就更加像自然景物，還會有點類似末世電影中人造建築最終與大自然慢慢同化的景象。