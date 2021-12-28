【SMEG】意大利經典家電品牌　50年代復古設計家電令人一見傾心

對於生活質素有所要求的朋友，對於家中大大小小所有出現的家具、家電、家品的設計都要嚴格挑選，有時在家居不同的空間擺放一兩件核心產品，就能夠營造出想要的氛圍，將整個格調昇華，意大利品牌SMEG的產品就能夠做到這一點。

SMEG LOGO

相信大家對SMEG都不會感到陌生，這個創立自1948年、紮根於意大利北部Emilia-Romagna區的品牌，至今推出過各式各樣標誌性的作品，大多都是廚房設備，可見於品牌的Logo其實是煤氣爐和烤箱的圓形轉鈕，而發源地Emilia-Romagna亦是意大利一個非常著名的美食天堂，Parma Ham就是來自這裡。

「Elisabeth」烤箱（圖片來源：SMEG）

與飲食文化密不可分，品牌最初的標誌性作品就是1956年推出名為「Elisabeth」的烤箱，不過最為人所熟知的，就莫過於1997年推出的FAB系列復古雪櫃，以其柔和、彎曲的線條和絢麗的色彩，成為全球家傳戶曉的冰箱，至今歷久不衰，依然是品牌與品味的象徵，還多次與不同的文化標誌、設計師和品牌跨界合作。

圖片來源：SMEG

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及後，在2012年品牌以FAB系列為基礎推出FAB28 50年代復古雪櫃，甚至有名動全球限量500部的牛仔布版本，只在米蘭出售，令人趨之若鶩想要入手，牛仔布採用等離子納米高級防污技術有效防止污跡，而本來FAB系列就採用與法拉利跑車一樣的車漆，即使不小心划損亦可以打磨拋光還原。在翌年2013年與FIAT車廠合作，推出SMEG500這一款以車頭為造型的雪櫃，一舉吸盡世界目光。此外，環保亦是品牌雪櫃的優勝之處，其能源效益等級為A++，即是比同類產品節能70%以上。

FAB28 50年代復古雪櫃全球限量500部的牛仔布版本（圖片來源：SMEG）

想入手SMEG的作品，FAB系列雪櫃絕對夠標誌性，雖然定價五位數字並非能夠輕鬆入手，近年卻推出了不少價錢相宜的入門之選，例如多士爐、咖啡機、電熱水壺等，當中亦有50年代復古版本，如果Budget許可的話當然全都要，一舉營造出別具格調的家居氛圍，自此家中每一處都可以成為吸睛的照片背景。

圖片來源：SMEG