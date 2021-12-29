未來生活︱3D技術打印火星模擬棲息地　NASA招人住一年做研究

NETFLIX最新作品《千萬別抬頭》勾起了大家討論隕石撞地球的末日想像，其實不少科幻片都曾探討過人類面對災難的應對方法，當中移民其他星球是選項之一，受到這些影視作品啟發，美國太空總署NASA早前宣布展開「模擬火星長期居住」的志願者招募計劃，將會於休斯頓Johnson Space Center建造一所由ICON 3D打印而成的1,700 平方英尺模擬空間，模擬火星有限資源的環境下，邀請四名志願者在2022年秋季開始在內生活一年，藉以了解太空人將面臨的身心挑戰，有關研究將用以支持長期的探索太空任務。

ICON 3D 為 NASA 打印第一個模擬火星表面棲息地「Mars Dune Alpha」，由著名建築公司 BIG-Bjarke Ingels Group （BIG） 設計，NASA將會在此推行三個為期各一年的火星模擬生活研究項目。每次將有四名志願者在棲息地生活一年，並於期間執行模擬太空行走、科學研究和VR使用等任務。參與者還將面臨資源限制、設備故障、通訊延遲和其他環境壓力。

「Mars Dune Alpha」設計圖。

未來的太空探索棲息地有可能使用增材建造技術進行3D打印，以避免因多次飛行中發射大量建築材料所產生的昂貴運輸成本。從ICON發放的照片和影片可見，3D打印的棲息地以創新結構佈局來保障住宿者私隱：四名志願者宿舍將位於棲息地的一端；專用工作站、醫療站和食品種植站位於另一端，中間有共享的生活空間。由拱形外殼結構垂直分割的不同天花板高度突出了每個區域的獨特體驗，以避免空間單調和船員疲勞。固定和可移動家具的組合將允許船員根據他們的日常需要重新組織棲息地，以及可定制的照明、溫度和聲音控制裝置，藉此幫助調節日常生活、晝夜節律。

由拱形外殼結構垂直分割的不同天花板高度突出了獨特的體驗。

一層層打印出來的模擬火星生活棲息地。

「這是人類建造最像真模擬棲息地。」 ICON聯合創始人兼首席執行官Jason Ballard表示，「Mars Dune Alpha旨在服務於一個非常具體的目的——讓人類為在另一個星球上生活做好準備。我們希望開發出最真實的模擬情景，以幫助實現人類擴展到星空的夢想。棲息地的3D打印進一步向我們表明，建築規模的3D打印是人類在地球上的工具包的重要組成部份，也是前往月球和火星停留的重要組成部份。」

ICON是一間運用3D打印技術製造住宅建築的公司，早於2018年在美國交付了第一個獲得許可的3D打印住宅。近年與住房非牟利組織合作，在墨西哥交付了世界上第一個3D打印的住宅社區（ Apple TV+ 紀錄片《HOME》其中一集便曾介紹這個項目），並曾與非牟利組織合作完成了一系列為德克薩斯州路宿者提供服務的房屋。這所公司亦於2021年通過銷售讓3D打印房屋進入美國主流住房，及後更推出了探索系列房屋，在3D打印房屋建造中突破了建築和設計的界限。

圖片來源：iconbuild.com