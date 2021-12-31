最時尚電動單車 | BMX、滑板車合二為一　搶眼設計2,100美元起跳

滑板車可以說得上是90後的童年回憶，怎料到近年潮流回歸，還不難見到電動版本。土耳其伊斯坦堡一家專門生產另類電動汽車產品的初創公司TOZZ，在剛過去的土耳其設計周上展示一輛名為「Pipegun #1」的時尚電動單車，不過與其說是單車，更貼近滑板車，因為並非使用傳統單車腳踏來驅動，不過偌大個輪子設計有夠吸引眼球。

圖片來源：TOZZ

諸如各種街頭文化，最重要的是態度，TOZZ指出「Pipegun #1」並不只是一種交通工具，而是向城市展示使用者並非一般大眾的態度。是次新作參考了城市運動和街頭文化的靈感而設計，不銹鋼車身別具魅力，當然不少得搶眼的紅色BMX輪胎還有LED前燈。「Pipegun #1」功能上的設計理念主要針對城市之間的通勤，希望可以用更少的能源和時間做到點對點穿梭城市之間，取代傳統車輛同時又減省了踏單車的辛勞（雖然也是做運動的一個好方法）。

圖片來源：TOZZ

自從奧運過去，人們對本來已經是潮流的滑板運動的態度變得更加熾熱，看來滑板只會在城市中愈來愈常見，從「Pipegun #1」的BMX輪胎和滑板形的踏板中可以到，是以城市運動作為設計藍圖。動力方面有兩個選擇：250W/45Nm或500W/60Nm，最高時速分別達到25km/h和35km/h；重量落在17.5至19.5公斤；而最大負重為120公斤。官方定價為2,100美元起，鼓勵大家以時尚的方式在街道上漫遊。