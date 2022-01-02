非洲「河豚村」設計救助水位升高村莊　河豚防禦機制靈活智能家居

極端氣候持續在影響著我們居住的地球，所以近年來各國都針對環境問題實施減排等對抗氣候改變的手段，害怕終有一日我們舒適的居住環境會因為過去人類文明的發展而毀於一旦。以非洲西面的貝寧共和國為例，那裡因為海平面持續升高，而逼使居民要建造漂浮在水面上的木屋，可惜這些木屋用料和建造方法都不如理想，只會慢慢毀壞或會危及村民的生命，有見及此一位來自伊朗的建築師Sajjad Navidi參考了河豚的身體結構而設計出一種適應海平面上升的智能住宅系統。

圖片來源：Sajjad Navidi

河豚屋和河豚村的概念借鑒了河豚的身體結構，河豚是當地常見的物種，如我們所認知的防禦機制一樣，遭遇敵人時會使身體如氣球一樣膨脹，有助嚇走敵人。填充河豚身體的是水和空氣，河豚屋同樣可以根據情況膨脹和收縮。

圖片來源：Sajjad Navidi

本來的漂浮屋純粹地利用木頭漂浮的特性來建造，所以並不能因為情況作出調整。然而河豚屋有所不同，是利用充氣或充水去調整房屋的浮動系統。每間房子需要配備兩個傳感器，分別感應水位和高浪。在雨天、漲潮的日子，傳感器會啟動房屋下方的風扇令上下兩個類似殼的氣球充滿空氣，那樣就可以浮出水面。可是遇到惡劣天氣下水災出現，卻不能夠單單浮起了事，而是轉而讓水取代空氣，這樣的話就可以增加重量和堅固性以避免損壞或漂走，然後可以根據情況再進行膨脹和收縮，平日沒有充氣時就與一般房屋無異。

說得上為智能住宅，絕不只有這些功能，在每間房子下方都設有潮汐能系統可以利用海水波浪發電，而上方就有太陽能板，而且為了促進農村經濟，每間房子周圍的木柵欄都安裝了一個魚菜共生系統，這個河豚村項目不單單救助村民，還讓他們可持續發展，自食其力。