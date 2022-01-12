萬人追捧三腳圓木椅竟是經典設計師椅子　Supreme與CDG也曾聯乘

【Designer Chair/ 聯乘/ Supreme/ COMME des GARCONS】過去跟大家介紹了不少Designer Chair，能夠提升家居格調當然無人不歡，但動軋五位數字的價錢卻往往令人卻步⋯⋯現代家居追求簡約美，但這一份簡單卻不容易營造，往往設計師要有一定的功力才可以化繁為簡，精煉出一件件震撼人心的大師之作，正如今回要介紹的三腳圓木椅「Stool 60」，是一件容易入手的經典之作。

圖片來源：Artek

看到這張椅子，很多人或會覺得平平無奇，卻很有熟悉感，原來它是對設計界影響深遠的大師之作。設計它的人是一位著名的建築師Alvar Aalto，生於芬蘭，除了建築之外他亦是一位雕塑家、畫家以及設計師，又被譽為「北歐設計之父」，能夠將建築的技術、藝術的觸覺、以人為本的功能性與美學合而為一，正好體現在這張「Stool 60」渾然天成的樣子。

圖片來源：Artek

出生於北歐小鎮的Alvar Aalto，自小就與大自然緊密相處，後來不論是設計建築還是家具，都堅持要以自然為本。在上世紀30年代，當時的建築師同時要兼顧室內設計甚至家具設計，崇尚自然的他當然連家具都要以天然物料製造。研發「Stool 60」這張圓木椅別以為設計簡單，原來竟也花了數年的時間，最後於1933年終於研發出驚艷不少設計師的曲木技術，利用蒸氣加熱來彎曲木材，成為了極具標誌性的「L-leg」設計，也取得了專利，後來亦相繼推出「Y-leg」以及「X-leg」設計，當然以今天的技術大家會覺得相對普遍，但對當時而言是一項極具開創性的工藝，也啟發了不少後世的著名設計師，例如Charles & Ray Eames經典的「Plywood」系列。

圖片來源：Artek

Supreme x Artek（圖片來源：Artek）

「Stool 60」存在於世界各地數以萬計的家庭之中逾80載，絕對稱得上為經典，想擁有的話二千多港元便可入手，鍾情時尚潮流的朋友甚至有聯乘品選擇。雖然「Stool 60」的設計主旨是設計出天然又耐用的作品，價格合理外型簡單可以融入不同的家居當中，但由於實在太經典了，所以吸引到不少著名品牌推出聯乘之作，包括Supreme、COMME des GARÇONS、UNDERCOVER等，「Stool 60」簡約得猶如一張畫布，能夠包容不同的個性，極具可能性，大家都值得擁有這一張三腳圓木椅。