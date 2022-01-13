虎年入手虎毯｜西藏虎毯竟比老虎更珍稀　虎頭為何總是咧嘴而笑？

【農曆新年/ 虎年】有些朋友或會對地毯情有獨鍾，的確一張地毯就可以簡單提升家具的格調，適逢即將到來的是虎年，一張虎毯既應節又奪目，不少品牌都有推出過虎毯，例如日本潮流教父Nigo主理的Human Made、本地亦有主打虎毯的RAW EMOTIONS，但原來它們的原型都參考自極為珍稀的西藏虎毯。

圖片來源：Human Made

說到地毯馬上就會想起阿拉丁坐著的魔毯，波斯地毯的確出名，而藏毯亦與之齊名成為地毯中的皇者，藏毯當中尤以虎毯更為珍貴。據說世界上的虎毯不多於200張，與藏毯一樣是用上貴比黃金的羊毛手工製作，染料卻是來自有機材料例如蔬菜。虎毯之所以備受追捧，除了數量稀少之外，亦與其地位及象徵意義有關。

Mascot Tiger Camo，價錢：178美元（圖片來源：RAW EMOTIONS）

在藏傳佛教的傳統及畫作中不難見到老虎的圖案，老虎在神話中位列四象、五靈，向來只有宮廷、寺院和貴族方可使用的權力象徵，在布達拉宮門口兩旁也設有虎皮紋毯，而西藏以前的部落首領座榻上就會有虎皮，來到現代，因為老虎已經成了瀕危動物，所以就以虎毯取代，但事實上虎毯比起虎皮可能更難找到了。

Drowsy Tiger Rug，價錢：175歐元（圖片來源：Doing Goods）

除了是高級官員使用，也是寺廟送給喇嘛的禮物，虎毯分為兩種，首先是只紋上虎紋的抽象圖案，此外就是有著完整毛皮的形態，不過卻不會太寫實，因為是用作冥想之用的，相傳虎毯可以為冥想的人提供保護，在冥想時免受外來影響，所以收斂了老虎本來可怕的面容，改為一張咧嘴笑的臉，後來不同版本之下老虎的設計更愈是變得生動活潑。