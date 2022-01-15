英國鬼才設計師住宅項目如雕塑　靈感取自大自然更具深度的建築

人們買房子不單單是想要一個安居之所而已，每天待著的空間可以的話還想充滿幻想，照顧視覺和心靈的滿足度，又再談談英國鬼才設計師Thomas Heatherwick的工作室Heatherwick Studio的新設計，一個名為「1700 Alberni」位於加拿大溫哥華的住宅項目，可真是充滿未來感。

圖片來源：Heatherwick Studio

首次看到這個設計，真的並非所有人都覺得美觀吧，還有點像栗米芯，這種充滿未來感的設計還不是主流，但絕對地一定吸引大家的目光。這個設計勝在可以擴大陽台的空間，梯田式設計加上綠色外觀並點綴植物，是Heatherwick Studio常見的綠化元素，還可以與周圍的景觀聯繫起來。

圖片來源：Heatherwick Studio（Photo credit: @wearenarrativ）

遠望上去，「1700 Alberni」看起來帶點有機物與紡織物的特性，Heatherwick Studio指出靈感是取自大自然，正如大自然中常見到重覆著的圖案，還特別考慮到營造出柔軟性的感覺，讓人看起來更舒服，比起建築物帶有的壯觀感，這次希望平易近人一點。

圖片來源：Heatherwick Studio

大樓最高點為117米，兩座分別有30層與39層高，一共擁有387套公寓，由於陽台的獨特設計，可以創造出寬敞靈活的室外空間，也可以最大限度地看到周圍的景觀，住戶用起來空間也更靈活。另外設有游泳池、健身房、水療中心等等，附近有餐廳、寬敞的戶外空間以及零售設施。人們想要怎樣的居住空間？這個問題或者沒有人能夠確實回答得到，然而我們卻知道人們不想要狹窄的空間、繁忙的生活、被石屎森林包圍著，「1700 Alberni」或許會受到眾人的喜愛吧。