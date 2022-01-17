【魷魚遊戲】西班牙建築大師離世　人氣韓劇參考其經典樓梯迷宮

【魷魚遊戲/ 建築】去年人氣韓劇《魷魚遊戲》熱度十足，成為了城中熱話之餘，結局預視了將會有第二季的出現。劇集帶來的話題是其中一個場景樓梯迷宮有參考到現實中的作品，正是早於70年代已經存在、位於西班牙的「La Muralla Roja」，而創作出這個吸引眼球建築的建築師Ricardo Bofill，卻可惜地於1月14日釋出去世的消息，享年82歲。

Ricardo Bofill於1939年出生於巴塞羅那，在1963年創立的工作室Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) 是國際知名的建築工作室之一，他們擅長解決社會層面的城市規劃問題，而「La Muralla Roja」就是其中一例。這座標誌性的城池於1973年落成，最吸引人的相信會是有著強烈的對比的用色，主色調為粉紅色，而藍色調則與天空和諧地融合起來。

圖片來源：ricardobofill.com

Ricardo Bofill操刀過的項目不下於1,000個，當中尤以「La Muralla Roja」特別標誌性，其豐富色彩和獨特的美學足以存活在人們心中跨越世紀，但除了美學上的考慮之外，最重要的還是解決人與人之間的關係。畢竟建築一門是用家為本的設計，有時建築師還要為用家考慮到種種的背景與問題，從中提供解決方案，才方為好設計。

當時的人們因為要為生活奔波，所以住屋只求安穩，並沒有建立好鄰里關係，人們之間開始變得愈來愈疏離，所以在「La Muralla Roja」這個項目上就見到眾多的樓梯，其實是作為連接的橋樑希望藉此拉近大家。

圖片來源：ricardobofill.com

最後「La Muralla Roja」就由樓梯與橋樑搭建出一個座落於峭壁之邊的堡壘，在圍牆之內有多達50個單位，而平台之上亦有游泳池和其他公共空間，讓人們在此交流，而設施本身亦提供了休閒的空間，讓人可以靜下來享受當下，觀察這座堡壘如何引來微風，在陽光的變化之下產生夢幻般的顏色。

Ricardo Bofill還有很多作品利用大膽豐富的顏色以及實驗性的幾何形狀，雖然他很熟悉一些古典風格的設計，卻往往能夠在傳統之中尋求突破，例如「La Muralla Roja」就參考自北非的土坯城牆，經過大師之手卻變成永垂不朽、獨一無二的項目，相信他的用心會令到住客深深記住。