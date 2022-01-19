Google英國收購吸睛大樓吸納新員工　疫情之後鼓勵員工靈活上班

繽紛色彩沒有人會不喜歡，這一點對Google來說就更加吧！因為Google的標誌都用了4隻繽紛顏色，據Google標誌的設計師所說，主要以顏料的紅、黃、藍三原色為基礎，而且還特別的使用了黃加藍而變成的綠色，代表Google不是一間循規蹈矩的公司。很多人對Google員工的上班模式都感到興趣，覺得這一間以創意行先的企業一定會著重員工的工作環境，最近Google宣布以8.71億英鎊收購原先在倫敦租用的辦公室所在的大樓，這棟大樓外觀亦都有著鮮豔奪目的色彩。

圖片來源：Google

該大樓名為Central Saint Giles，由建築師Renzo Piano設計，是一個有著408,000平方英尺的辦公空間，內裡包含了100多套住宅公寓以及餐廳和咖啡廳。收購了之後，Google在英國將會增加至多達10,000名員工。雖然疫情以來人們對於上班模式有所改變，Google此舉卻像是為了恢復辦公室工作增加信心，亦顯得在英國的業務有所增長。

然而總會有人覺得，要求創意的公司怎會對在家工作抗拒？事實上Google將會在疫情之後採用混合工作模式，員工可以在辦公室和另外的工作地點分配時間，每個星期平均只有三天會坐在辦公室。創意雖然不限定於工作模式，但人與人之間的交流以及分享意見也很重要吧。

圖片來源：Google

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Google今次不單是收購大樓，而且還會於未來幾年為這個空間進行數百萬英鎊的翻新，翻新的重點在創造強調協作、靈活性和幸福感的工作空間。該建築本來擁有獨特的紅色、綠色、橙色和黃色外觀，雖然用色上未與Google的4色相符，但亦非常奪目能夠做到遠看過去就知道是Google辦公室的效果。

翻新之後會增加一些特色樓梯和休息區，樓梯鼓勵大家多走動，引導大家走到休息區，也容許以多種方式重新配置靈活的空間，可以兼顧到專注工作或者與同伴協作，還有一些戶外工作空間讓員工呼吸新鮮空氣。比起特別的風格，新大樓似乎更著重於員工的舒適感。