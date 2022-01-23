台電「太陽石」新設施完全為太陽能而設計　展示綠色未來的可能性

氣候變化為世界帶來不可逆轉的負面影響，尤其是化石燃料排放的二氧化碳最具危機。於是世界各地都在加快推行可再生能源，太陽能發電的碳排放極低，可能是暫時最佳的方案。台灣電力公司之前請到著名建築工作室MVRDV為他們可以自給自足的太陽能辦公室「Sun Rock」操刀，整個設施是特別為了太陽能而設計的。

圖片來源：MVRDV

「Sun Rock」為於台中彰化的沿海工業園區，有著特別的圓形外觀，是為了最大限度地利用覆蓋面安裝太陽能板，圓形設計可以在早上傍晚都受到陽光照射，卻見得到並不是完全圓形的，因為向南的一面為了吸盡太陽光而設計一個向下傾斜的大表面區域。至少建築物可以產生足夠的電力做到自給自足，如有過剩的電力就會發送到供電網。

圖片來源：MVRDV

「Sun Rock」的立面被設計成一個個皺褶，這樣可以支撐裝上至少4,000平方米的太陽能板，每年可以產生近100萬kWh的能源，相等於燃燒85噸原油所產生能量，接下來還會繼續開發設計增加太陽能的功效，目標是生產170萬kWh能源，以提供給供電網使用。

圖片來源：MVRDV

「Sun Rock」的設計不單只作為辦公室，還會設立公共畫廊，一些維護綠色能源設備的區域，生產的能源量由中庭的數據室實時顯示監測，頂層還設有展覽空間，可以供遊客使用的綠化屋頂，最後可以為公眾展示綠色未來的可能性。