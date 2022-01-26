LV成都新店引虎入室露出「尾巴」　可愛藝術裝置成打咭熱點

虎年將至，各大商店都為新一年增添虎年氣息，不少擺設與虎有關的藝術品或裝置，然而位於成都的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）遠洋太古里新店卻別樹一格，沒有虎頭虎身，只憑一條毛茸茸的巨大虎尾，踡曲穿梭於建築其間，讓大家聯想老虎藏身建其中，除了成為當地人「尋虎」打咭熱點外，照片亦成為網絡熱話瘋傳。

圖片來源：lvv2.com

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比鄰千年古剎大慈寺，位於成都遠洋太古里的LV新店，是繼上海恆隆廣場、北京國貿之後，品牌於中國第三個據點。上海恒隆店以「藝術品展館」著稱，而北京國貿店則首次引入LV書店，這次成都新店則是LV首次將整座歷史建築融入其設計中，讓虎年特別藝術裝置貫穿三層零售空間以及旁邊的廣都會館與庭園，讓貫穿於各處的「老虎尾巴」成為空間中一個重要元素，令整個空間增添活潑和童趣，恍惚讓訪客以此為綫索尋覓虎蹤。

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成都新店由兩棟建築組成，總面積超過10,700平方英尺，用於零售、文化和生活方式體驗。店內的兩座建築之一是歷史悠久的廣東廳，它以百年前的傳統川西風格建造，而銷售空間共有三層，佔地16,000平方英尺。店內擺滿了來自法國的系列產品、中國藝術家和設計師的藝術品和家具，例如藝術家周軼倫、王一、石大宇、馮立、周宸宸等錯別便錯落其中，讓整個空間更添藝術氣息。