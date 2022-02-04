北京冬奧開幕｜新建吸睛速滑館三項技術打造更佳成績和觀賞體驗

2022年北京冬季奧運會在今天開幕，是中國首次舉辦冬季奧運會，而北京也是首個夏季及冬季奧運會都成功申辦的城市。因應這一次盛會，北京當局特別為了冬奧而興建一座新建築，外觀恍如冰絲帶一樣的國家速滑館。

圖片來源：Populous

這個呈橢圓形的速滑館是由建築設計工作室Populous操刀，佔地17公頃擁有12,000個座位，由22條像「冰絲帶」的燈帶環繞，內設標準400米速滑賽道。Populous曾經操刀過倫敦奧林匹克運動場，是一間經驗之師，冰絲帶的外觀吸引，隨著運動場周圍流動，冰面成為設計靈感的一部分，傳統冰上運動的高速旋轉和跳躍帶有無限的能量和可能性，再以敦煌石窟的藝術品中漂浮的絲帶作為靈感。

圖片來源：Populous

另一方面，國家速滑館亦是世界上首批採用二氧化碳直接冷卻技術創造冰面的場館之一，比起傳統溜冰場更節能。座椅和音響也經過精心設計，以確保在每個座位上都能看到和聽到速滑刀片的聲音。冰面採用開創性技術，可以在整個表面實現小於0.5攝氏度的溫差，從而實現打造更快成績的賽道。

圖片來源：Populous

國家速滑館是冬奧北京賽區唯一新建的競賽場館，承擔速滑項目比賽和訓練，位於奧林匹克森林公園西部，原址是2008年北京奧運會的臨時場館射箭場和曲棍球場。在冬奧過後，國家速滑館將會成為舉辦滑冰、冰球、冰壺等國際賽事的多功能場館。