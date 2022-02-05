【建築設計】模擬城市降臨德國　住客按喜好選擇經濟實用房屋模組

如果喜歡玩模擬城市類型遊戲的人士，相信會對以下這個位於德國的規劃項目感到興趣吧！由著名建築設計工作室MVRDV主理，重新開發了德國Mannheim區前美國軍營的一部分，「Traumhaus Funari」將典型的郊野地區轉變為一個更加豐富多樣的社區。

圖片來源：MVRDV

Traumhaus是一間房屋製造商和開發商，是今次項目中MVRDV的合作夥伴，他們以其大規模生產的標準化系統而見稱，提供負擔得起的高質量住房，今次將新興的家庭住房變成好像積木模組一樣，並提供高度個性化的設計。通過擴展Traumhaus的標準化原始設計加入大量變化，各種材料、尺寸、內部佈局等等提供多種選擇。

圖片來源：MVRDV

這個開發方法優先考慮行人和綠化而不是行車，設計融合了一系列選項和規則允許居民對自己的家園作出選擇，為了鼓勵不同的居民入住該地區而打造出多姿多彩的社區，特別著重個性和生活質量，通過人口統計數據提供靈活性，外牆可以有著明亮的色彩和圖案，亦可以用傳統的材料如木材以迎合比較保守的住客，單層房屋適合老年人，較大的房屋可以合住等等，總體規劃共增加了124套獨立住宅和26套公寓。

圖片來源：MVRDV

Traumhaus展示了系統化的建築方法以及如何提高住房的可負擔性，將來有機會成為一種可以在德國及其他地區複製的模式。重要的綠化帶環繞社區，周圍有一個公園與穿過社區的行人道網絡相連，停車場被安置在地下，地面只有行人專用區。景觀設計帶來了更多的色彩，有蝴蝶園等生態空間，每家每戶有自己的花園，特別選用鮮豔的花朵也著重生物多樣性。項目融合了鄉村生活空間、工作機會、休閒活動和多戶住宅，創造更可持續和更具社會性的新型住宅模式。