2022冬奧｜鋼鐵廠改建吸睛滑雪大跳台　「雪如意」賽道世界最長

2022年北京冬季奧運會已經展開，冬奧有不少吸引眼球的項目，其中滑雪大跳台是繼2018年平昌奧運會之後再次被納入奧運會。特別為了這一項目，中國設計工作室TeamMinus在北京一間前鋼鐵廠設計了一個滑雪大跳台，外觀猶如一道彩虹橋。

圖片來源：Beijing 2022 © Lu Bei

今次這座大跳台是世界上第一個大型跳台賽事的永久場地，在北京西石景山區原首鋼工業園區內，該園區在2011年閉廠，在此之前是當地最大的鋼廠。與傳統的跳台滑雪不同的是，今次場地有60米長，旨在用於大型賽事。運動員可以從電梯上到頂部，而整個結構分三部分，分別是起跳坡道、長斜坡以及較短的斜坡著陸區，在著陸區附近設有2,500個座位的混凝土看台。

2022冬奧其中很多場館都是沿用2008年北京奧運會的設施，這座大跳台是特別為了今次而設的新場館之一，主要是改建而成，至於完全新建的就有名為Ice Ribbon的國家速滑館。

國家跳台滑雪中心（圖片來源：TeamMinus）

冬奧分為三個賽區，分別是北京賽區、延慶賽區和張家口賽區，北京賽區負責全部冰上專案和單板滑雪、自由式滑雪的大跳台專案的比賽，而張家口賽區負責大部分單板和雙板滑雪項目的比賽。設計工作室TeamMinus除了為鋼鐵廠改建了滑雪大跳台，亦參與張家口賽區國家跳台滑雪中心的設計。

國家跳台滑雪中心是中國首座跳台滑雪場地，也是今次場館中技術難度最高的建築。主要由頂峰俱樂部、競賽區及看台組成，主體建築靈感來自中國傳統飾物「如意」，所以又有「雪如意」之稱。共設計兩條賽道：落差136.2米的大跳台賽道和落差114.7米的標準跳台賽道，雪如意頂部與地面落差達130多米，建成時是世界上最長的跳台滑雪賽道。