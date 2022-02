建築大師吉阪隆正致敬展「最國際化的建築師」愛登山冒險環遊世界

做設計做藝術的,靈感很重要,多多向外界學習也是一種增值方法。可惜疫情以來人們不單難以外遊,也減少了很多藝術文化活動。在3月於東京都現代美術館將會舉辦一個向已故建築師吉阪隆正致敬的展覽「YOSIZAKA TAKAMASA PANORAMA WORLD: FROM LIFE-SIZE TO THE EARTH」,藉此機會可以了解這位日本建築大師如何在戰後重建時期開始的活躍以及對世界的影響。