建築大師吉阪隆正致敬展「最國際化的建築師」愛登山冒險環遊世界

做設計做藝術的，靈感很重要，多多向外界學習也是一種增值方法。可惜疫情以來人們不單難以外遊，也減少了很多藝術文化活動。在3月於東京都現代美術館將會舉辦一個向已故建築師吉阪隆正致敬的展覽「YOSIZAKA TAKAMASA PANORAMA WORLD: FROM LIFE-SIZE TO THE EARTH」，藉此機會可以了解這位日本建築大師如何在戰後重建時期開始的活躍以及對世界的影響。

吉阪隆正（照片提供：アルキテクト／圖片來源：東京都現代美術館）

吉阪隆正生於1917年，1933年畢業於日內瓦國際學院，再於1941年在早稻田大學建築系畢業，他師承兩位大師，包括是《考現學》的作者、日本建築師今和次郎，以及現代建築巨擘LE CORBUSIER，他是首位提出「高樓」概念的現代建築大師，因為要應付戰後人口急劇上升，反而越來越多人無家可歸，而高樓就將之解決。之於吉阪隆正的建築生涯也始於戰後，因為戰爭而被燒毀的廢墟反被他利用來建造自己的住所，自此之後，他的工作領域由私人住宅擴大至公共建築、極地地區、山地建設和區域規劃，由個人擴展到全球。

《吉阪自邸》1955年 （攝影：北田英治、1982年／圖片來源：東京都現代美術館）

《ヴェネチア・ビエンナーレ日本館》（威尼斯雙年展日本館）1956年 （攝影：北田英治、1997年／圖片來源：東京都現代美術館）

《大学セミナー・ハウス 本館》（八王子大學研討會）1965年 （攝影：北田英治、1997年／圖片來源：東京都現代美術館）

《江津市庁舎》1962年 （攝影：北田英治、1994年／圖片來源：東京都現代美術館）

吉阪隆正開發出自己的一套建築形態學「有形學)／YUKEI-GAKU」，他的作品最大的特色是立體感大大加強的建築物。代表作有1955年的「吉阪自邸（吉坂自己的住所）」、1956年的「Uratei」、同年的「威尼斯雙年展日本館」、1962年的「江津市庁舎」、同年的「Athene Francais」以及1965年的「八王子大學研討會」等等。當中不少都是得獎作，例如Athene Francais獲得日本建築學會獎，它是日本第一間法語學校，成立於1913年，外牆以安第斯山脈的夕陽為概念調製出的溫暖粉色至今一直成為網紅打卡必到的地方。

吉阪隆正曾說過：「我相信建築是世界相互理解的線索之一」，這一次展覽將以各種形式展示這位建築大師的想法和創造力，吉阪隆正不只是一位建築師，他還參與了很多跨學科活動，同時是一位教育家、登山者、冒險家、文明評論家等等，這些不只是興趣也是成就，所以亦擔任過日本建築學會會長、日本生活方式學會會長、日本高山俱樂部理事、日本冰雪學會理事。他最愛是環遊世界，曾指揮了早稻田大學赤道非洲穿越探險隊、喜馬拉雅K2探險隊等等，被譽為「最國際化的建築師」。