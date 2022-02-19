紐約首批國際風格建築Lever House翻新著重升級物料還原設計

紐約充滿高樓大廈，也有很多歷史建築，一座於1950年建造的摩天大樓Lever House現正進行翻新，它是非常需要保育的現代主義建築物，也是十分重要的遺產。

圖片來源：SOM © Florian Holzherr

Lever House高22層，是紐約首批現代主義地標之一，使用玻璃幕牆的先驅，也推動國際風格（International Style）建築運動。國際風格是一種現代主義建築風格，於於1932年由MoMA的館長Henry-Russell Hitchcock和Philip Johnson命名，「國際主義建築具有勻質、三維連續的幾何化空間特徵，不過分強調空間大小，而強調適用性」。Lever House由簡單的立方體形式建造，使用玻璃和鋼之外沒有任何裝飾。在Lever House之後就將國際風格引入美國，更推動改變了世界各地城市大樓的設計。

圖片來源：SOM © Florian Holzherr

擁有70年歷史的Lever House已經老化需要翻新，當年是由建築設計工作室SOM操刀的，所以今次同樣由SOM進行翻新，這次工程還希望達到綠色建築評級系統的第二高認證「LEED 金級認證」。不單只環保上的考慮，還要顧及保留原有的設計，例如一樓廣場採用原本的混凝土鋪路，廣場被水浸壞的石膏天花板將被替換為更耐用的版本，還有周圍的不銹鋼柱、黑色石灰石和白色大理石牆壁就要靠專家對物料進行研究來修復，希望物料上的升級將會看起來盡可能接近其原始外貌。

Lever House設計的另一個特點位於三樓15,000平方英尺的露台，那裡將進行全面改造。露台將會更換新的灌木、花卉和白樺樹，原本的紅色鋪路將被替換為灰色混凝土，以更配合大樓的美學。另外大廳內的水磨石地板和馬賽克瓷磚牆將被修復，同時照明系統將升級為更明亮和更節能的版本。辦公室將擴展更大的地面空間和更高的天花板，改進了通風系統之後將會大大增加新鮮空氣流通。