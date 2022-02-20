三星堆古蜀文化博物館由MAD操刀「三星堆之眼」尊重自然奪目設計

地球上存在很多未知的事物，很多有待解答的謎題，位於四川的古文明三星堆正是其中之一。在四川廣漢市有一座三星堆博物館即將面世，這座博物館由中國建築工作室MAD設計名為「三星堆之眼」，博物館落成之後將會正式命名為三星堆古蜀文化博物館。

圖片來源：MAD

三星堆之眼將會包含新的展覽空間和一個遊客中心，它的外觀參考自三星堆出土的青銅面具上面呈現的杏仁形般的眼睛。三星堆文明推測遠至4,500年前被創造出來，三星堆遺址收藏了許多文物包括一些大型青銅立像和頭像，由於有著誇張、奇特的外觀所以具備一定的神秘感。今次博物館的設計雖然參考自三星堆的造型，但卻不是用金屬來建造而是採用了木材，一共六座建築在日落之後眼睛會有如火炬般亮起來。

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博物館佔地面積9萬平方米，由六座木結構建築組成，與旁邊的水池和林木映襯著，有著古中國的詩意，建築包括了一個面積達5,830平方米的遊客中心以及五個展覽空間，展覽空間有著起伏的綠化屋頂，互相之間可以連接起來並可供大眾使用，參觀者可以走上去欣賞周圍景觀。

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三星堆之眼整體設計都為了將建築與景觀融為一體，設計方案重點正是尊重並保留區域內的天然樹木和水景，建築的結構在大自然幽美的風景中脫穎而出，但其木材質感卻能夠與周圍的樹木互相呼應。遊人首先會從遊客中心開始他們的旅程，通過地下走廊穿過展廳，通過一條玻璃走廊之際可以感受到周圍景觀，建築物的木結構營造開放的無柱內部空間，以適應各種展覽佈局，杏仁形眼睛亦是屋頂天窗，提供充足的天然採光，令到遊客欣賞文物展品之際同時可以感受大自然的氣息。