可能是最美麗博物館　杜拜未來博物館正式開幕　奇特外型大有意思

杜拜是一個有錢便任錢的地方，這裡有最高的塔樓哈里發塔，這裡的警車車隊皆是名貴跑車，還有諸多震撼眼球的建築物，在這一刻卻又多一座落成了，相信大家都知道是早在2015年籌備、已經建造了7年的未來博物館（Museum of the Future），於2022年2月22日正式開幕。

圖片來源：Museum of the Future

當四年一度的世博還未結束，新地標未來博物館又迎來開幕，新建築是由杜拜未來基金會所策劃，由當地建築設計工作室Killa Design主理設計，有別於杜拜眾多的高樓大廈，未來博物館卻以別具未來感的環形作為外觀設計，並得到國家地理雜誌評為世界上14個最美麗的博物館之一。

圖片來源：Museum of the Future

原來看似奇特的外型卻大有意思，首先環形的設計是象徵人性，至於座落所在的綠色土丘則代表我們的地球，還有建築中間的鏤空元素就代表未來。既然象徵未來與科技，原來建造的過程也利用了高超的技術，例如博物館的環形設計用上了多達1,024件不鏽鋼組件，並由機器人協助製作，佔地323,000平方英尺、高252英尺的龐大建築卻沒有從外觀上見到任何支撐結構，恍如渾然天成。

圖片來源：Museum of the Future

博物館樓高七層，不同樓層專門用於不同的體驗，例如一層重點關注資源開發、生態系統和生物工程的沉浸式展覽，另一層則展示通過解決健康、水、食品、交通和能源等領域的挑戰來徹底改變世界的最新技術，還有一層是關於小孩子的，致力於讓孩子們以自己的方式探索和解決挑戰，成為「我們未來的英雄」。

至於博物館外部呈現的文字，原來是當地總理Mohammed Bin Rashid Al Maktoum的書法，意思為：「我們可能活不過幾百年，但我們的創造力之下的產物可以在我們離開很久之後留下來。未來屬於那些具有想像、設計和執行能力的人，這不是等待出來的、而是創造出來的東西。而創新正是國家與人民能夠持續進化的秘密」。