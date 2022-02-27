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印度大型住屋建成山峰狀為快速發展加入創意提供大量優質低價單位
/ 撰文 Cecilia
/ 2022.02.27
/ 2022.02.27
石屎森林的模樣是各大城市都不願見到的，然而城市化的步伐卻沒有停下來，這樣的話可能就需要用創意去為城市帶來一點趣味。在印度，有一座名為「Future Towers」的大型住宅項目，通過利用不規則的幾何形狀來與周圍環境配合，打造出一個類似於景觀的結構，成為城市中的山谷、石窟和洞穴。
圖片來源：MVRDV
Future Towers所位處的社區在2007開始創建，是城市近郊鄉鎮化的產物，最初是以汽車製造和技術部門來吸引發年輕人到來發展，然而因為快速發展的必然走向，那裡的新建築都極為普通而且重複，Future Towers由著名設計團隊MVRDV操刀，就是為了這類城市提供替代方案，雖然恍如山峰般的奇異結構奪目，但仍以低價提供單位，為年輕人減輕壓力。
圖片來源：MVRDV
項目總共有1,068個單位，由45平方米到450平方米不等，適合到年輕、流動的專業人士、年長的、已定居的居民以及處於不同收入水平的大小家庭。此外，在印度建築成本低，但電梯相對昂貴，所以減少以電梯為核心和走廊的數量是更為可取的做法，項目有著9個17至30層的房屋翼，圍繞4個循環核心排列，形成一個六邊形網格。每個單位都有廣闊的視野，至於山峰的形態可以做到效果佳的自然採光，傾斜屋頂亦容許外部露台有更多的空間，而地面上就留下空間建設大型開放式公共庭院。
圖片來源：MVRDV
雖然MVRDV的方法都集中在重新思考印度住房，但設計上的特徵亦從典型的住房中繼承下來。例如簡單而有效的自然通風系統可以為單位降溫，也可以幫廚房抽出空氣。下方的庭院由四層高的三角形大門相連，形成一條長500米的步道，可以有不同的用途，例如運動、花園空間等。現在Future Towers這只屬於第一階段，將來將會發展比現在大約三倍的規模。
圖片來源：MVRDV
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