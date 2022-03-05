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建築設計｜「深圳梯田」高樓之間的綠洲　矚目外觀具調節氣候功能

/ 撰文 Cecilia
/ 2022.03.05
深圳近年有很多新建築建設，原來在過去的數年間，新的高樓大廈落成率深圳是全球第一，加上大力推動文化藝術的發展，新建築也由多間國際著名的設計工作室操刀，然而這番煥然一新的景象要到疫情過後才能親身前往體驗了。

圖片來源：MVRDV

由荷蘭設計工作室MVRDV操刀的新項目「Shenzhen Terraces」梯田式的設計讓人耳目一新，位於深圳龍崗區大運新城，旨在通過景觀、休閒、商業和文化的無縫融合為當地帶來新活力。這裡會成為龍崗區的中心地帶，集高層住宅、商業區、體育和文化教育設施的交匯點，「Shenzhen Terraces」就成為了當中的標誌性公共空間和設施。

圖片來源：MVRDV

疊起來的延伸露台設計以及低矮的高度與周圍的高樓形成強烈對比，而且這個設計也發揮了不少改善環境的功能，首先一定是景觀上帶來嶄新的體驗，在高樓之間形成寶貴的綠洲，之外還堆疊起來可以提供不少遮蔭處，而圓邊的設計又可以促進風流和自然通風。豐富的植物綠化以及水景有效地降低了溫度，甚至可以為城市中的野生動物提供了棲息地。

圖片來源：MVRDV

新建設應用了不少環保技術，雨水收集系統可以將水資源重用，天台裝設了太陽能板，還採用了回收混凝土作為建材。將自然景觀與公共空間融入密集的城市，可以提供一個不受天氣影響又涼快的空間，遠離室內減少開冷氣，鼓勵人們走出來享用公共空間，「Shenzhen Terraces」有望成為周邊地區的可持續發展樞紐。

圖片來源：MVRDV

天台與底層都有大量綠化空間，營造出一個恍如亞熱帶林景的環境，還有水池、公共藝術區、攀岩和乒乓球等的運動區域。在建築的西邊有一個圖書館，圖書館做到連接的效果，並將文化教育和商業結合起來，附近也設有青年活動中心和青年創業中心，二樓還有天橋將周圍的開發項目連接起來。形成一個既方便又舒適的中心樞紐綜合項目，將來一定會成為深圳市一個重要的地標。

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