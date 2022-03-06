建築設計｜汕尾吸睛海濱白色小教堂竟然是致敬媽祖文化亦象徵純潔

純潔簡約充滿西方風情又象徵婚姻的教堂一向都是女孩子響往之地，然而在汕尾市金町灣的一座海濱白色小教堂，卻不是天主教或基督教的教堂，而是向該地區的媽祖文化致敬。

圖片來源：O-office Architects

汕尾是中國南方歷史悠久漁業聚居地，當地崇拜媽祖，最大型的媽祖像亦都是位於汕尾。至於這座海濱小教堂就由建築工作室O-office Architects所設計，成為一座海岸線上雕塑般的地標，平面呈三角形，垂直的面向大海和水平的面向陸地的立面由三個曲面連接起來，作為教堂的外牆和屋頂。入口處是一條長36米的人行道，將兩旁的淺水池一分為二，非常愜意。

圖片來源：O-office Architects

由於建在海邊，所以建築外部使用混凝土以確保結構能夠抵抗強風和海岸侵蝕，混凝土更為建築物本身增添了一份雕塑感，恍如是一座向大海致敬的雕塑。教堂採用了白色作為外觀，因為有著媽祖的象徵意義，白色代表了其純潔。大量玻璃牆的應用為教堂提供了透明度，將教堂與海濱連結起來，而且光線可以湧入空間，營造了視覺上的舒適。

圖片來源：O-office Architects

O-office Architects是於廣州成立的建築工作室，於2020年建築、設計和藝術雜誌domus公佈的「50最佳建築事務所」中列入其中，評選準則是新興工作室秉持可持續發展原則且作品對社會和環境產生深遠的積極影響。O-office Architects提出的空間模式旨在對抗僅與利益邏輯關聯的需求，帶來有趣而最具有活力的設計，就好像這座教堂誰也想不到竟然是「媽祖廟」，可以保留城市空間異質化的姿態，對待城市記憶的一個全新嘗試。