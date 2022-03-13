曼谷第二高建築像素化吸引眼球　名為「大都會」反映城市特質

近年興起點陣圖風格，電子遊戲、藝術品、NFT作品都不難找到這種風格出現，又名為「Pixel art／像素畫／馬賽克效果」，然而竟然連建築都可以像素化？

圖片來源：Büro Ole Scheeren

位於泰國曼谷的一座名為「MahaNakhon」（指「大都會」）的高層建築，由Büro Ole Scheeren建築工作室主理，這種部分像素化的效果非常有趣，像素化設計的特性還可以如階梯般螺旋式旋轉上樓頂，將眾人的目光聚焦到大樓。頂部設有觀景台，在這裡又可以360度全方位俯瞰城市景觀，觀景台還包括一個從建築物懸挑出來的玻璃甲板名為「Skytray」，是一條長17.5米的步行道，若果有畏高的人士可能會感到怕怕，畢竟這兒離地300米。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

頂樓還有三層的Sky Bar和餐廳和私人用餐設施，大樓的內部包括了一間擁有150間客房的酒店和200間服務式公寓，低層方面是一些餐廳、咖啡室、24小時營業的超市和奢侈品商店，鬱鬱蔥蔥的花園和露台分布在多個樓層。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

Büro Ole Scheeren指出，MahaNakhon是一個城市和社會互動的共享空間，在設計的過程中思考了如何讓城市和周圍的社會空間融合在一起，亦認為曼谷是一個充滿矛盾的城市，同時也充滿活力、強度和包容性，MahaNakhon作為一個地標，標誌著曼谷成為真正的國際性首都，其名字MahaNakhon也是這樣得來的。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

MahaNakhon與旁邊的獨立式7層建築「Cube」相鄰，亦與多層室內外露台「Hill Terraces」相對應，可以通過行人道和廣場連接起來，成為一個充滿活力的公共廣場和聚會場所，可以作為文化活動和居民的休閒場所，亦希望成為一座城市綠洲。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

MahaNakhon在2016年就落成，可能熱愛到訪曼谷的朋友早已光臨過，原來在落成之際MahaNakhon是曼谷最高的建築，高314米共有77層，然而其後就被2018年竣工暹羅天地／ICONSIAM超越了，而且僅僅超越了一米。