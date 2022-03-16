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世上最貴天價龍椅價值2億　YSL曾擁有、設計師是浪漫的女建築師

/ 撰文 何國龍
/ 2022.03.16
世界上價值連城的椅子可以貴成怎樣？說到天價椅子馬上就會想到中式家具，畢竟那些皇帝坐過的椅子肯定是天價珍品，但原來也有一張出自建築師之手的作品亦融入了「龍椅」的元素，並且在2009年的拍賣會上竟以2,195萬歐元之驚人成交價落槌。

「E1027」（圖片來源：Cap Moderne© Photographe Manuel Bougot／IG：capmoderneuk）

上回與大家介紹過於2010年的Apple發布會上Steve Jobs史無前例地坐上梳化，那一張名椅是「功能主義之父」法國建築師Le Corbusier設計的作品「LC2」，Steve Jobs花了足足8年才考慮入手。說起Le Corbusier來，是因為這位大師也有一位非常欣賞的女建築師，正正是那一張天價龍椅的設計師、來自愛爾蘭的Eileen Gray，在介紹椅子之前，先說說她最為人所津津樂道的房子「E1027」，這房子令到Le Corbusier也忍不住要入住。

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「E1027」於1926年開始建造，是Eileen Gray送給其男友Jean Badovici的禮物，最終於1929年完成。這房子飽含著滿滿的愛意，就連其名字「E1027」也具有深意：「E」代表Eileen，而「10」、 「2」、「7」分別對應字母「J」、「B」及「G」，即是Jean Badovici的縮寫以及Gray，結構上猶如Eileen Gray摟著Jean Badovici，實在浪漫。房子每間房間都可以通往露台，與自然和諧融合，著重採光、通風性，令住客可以感受到周遭環境的大自然氣息以及微風，還可以感受到每天時間的推移，非常舒適怡人。

Jean Badovici同樣都是一位建築師，但他在建築界的地位卻非奠定在建築作品之上，而是他擔當了法國前衛建築雜誌L'Architecture Vivante的編輯，他與Le Corbusier亦是朋友。Eileen Gray與Jean Badovici分手之後，把房子留給後者，畢竟是送予對方的禮物，然後本來就非常欣賞這房子的Le Corbusier就決定要搬進來，而且一住便是一年。在當中的時間他甚至在房子內的牆壁上繪畫，此舉其實引起了Eileen Gray的不滿，因為破壞了她的作品，於是就以書信將這感覺告訴了前男友，而Le Corbusier也因此而搬出去了。不過，他實在太喜歡這地方，所以在附近又建了一間小木屋，據說在他意外身亡前都是住在這裡的。最後，「E1027」以及Le Corbusier的小木屋都由成立於2014年的慈善機構Cap Moderne進行復修以及向遊客開放，現已被列入歷史古蹟和聯合國教科文組織世界遺產。

Fauteuil aux Dragons（圖片來源：Christie's）

再說她的天價龍椅「Dragons Armchair」，法文名為「Fauteuil aux Dragons」，是Eileen Gray於1919年設計的作品，這是一張木製軟墊扶手椅，再加上兩條上了塗漆的龍，椅子展現出展開的花瓣的形式，用棕色皮革裝飾，再用雕刻的木頭做框架，漆成棕橙色和銀色，模仿兩條龍交織在一起，上漆和打磨都是Eileen Gray親手做的。後世將之形容為富有想像力、獨特而古怪的作品，卻很反映到Eileen Gray的特色。

除了Eileen Gray之外這張椅子的首位主人是Eileen Gray的贊助人Suzanne Talbot，椅子於1971年以2,700美元的價格售予巴黎藝術品經銷商Cheska Vallois，然後再於1973年轉售予法國著名時裝設計師、也是同名品牌的創立人Yves Saint Laurent，直到2009年於佳士得拍賣行上拍之前，依然屬於Yves Saint Laurent之物。在這次拍賣場上，考慮到Yves Saint Laurent以及Eileen Gray的名氣還有椅子本身的代表性，本來的估價已經達到300萬歐元，最後竟然以高出十倍的價格以21,905,000歐元成交，有趣的是，買家竟然再次是Cheska Vallois，他拍得珍品之後說這是「慾望的代價」，但據說其實他是為了背後的客人代為入手的。

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