K11 ArtMall推元宇宙體驗空間　500元盲盒入手本地手工啤NFT

NFT成為藝術圈新寵，但它究竟是什麼？K11 ArtMall與NFT 平台Artzioneer合作，推出「虛實幻境：Artzioneer 元宇宙體驗空間」展覽以及居家可參與的虛擬導覽（Virtual Tour），讓大家以不同平台體驗這股藝術新熱潮。商場更推出NFT入門綫上體驗，讓用家透過App入手全港首個元宇宙手工啤及抽NFT盲盒，以港幣500收藏人生第一個NFT！

展覽「虛實幻境：Artzioneer 元宇宙體驗空間」由Artzioneer主理，以「進入元宇宙」為主題，由原創角色Milo領軍，擔任領航員帶領各位穿梭元宇宙，並從中認識11位本地新晉藝術家逾50件獨家創作的數碼藝術品。

當中超過一半的藝術家首次投身NFT創作，例如以細膩畫功見稱的Isaac Spellman，透過首個NFT創作系列《Dunity》探索虛擬世界中的情感，為數碼藝術增添人情味。擅長油畫的Glary Wu及 Kensa亦透過創作系列《Far Apart, Close in Heart》及《The Box Of》，將實體畫作和NFT作品一同發售，巧妙地將傳統藝術風格與數碼科技結合，開拓更多藝術的可能性。

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此外， 這次展覽特邀三位知名當代藝術家，創作專為這次體驗而設的多媒體作品。聲音藝術家張安定，創作虛擬世界田野聲景，展現2×6米沉浸式視聽空間。視覺藝術家Peter Nelson利用電腦運算和人工智能，呈現出虛構失落古文明動畫，以及由機械臂繪畫出水墨作品。而香港藝術家鍾正則使用航拍，展示出香港城市空間的另一面貌。

此外，Artzioneer更與本地手工啤酒品牌hEROES Beer Co. 聯乘合作，推出全港首罐即買即抽NFT的手工啤酒！訪客可於K11 ESHOP網購2款以盲盒形式發售的NFT -「Wonderment」系列及「Meta Milo 」NFT，以港幣500收藏人生第一個NFT。

參與藝術家（排名不分先後） ︱Ah Lai、Ar Yu、Desmond Lo、Glary Wu、Isaac Spellman、John Ho、Kensa Hung、Venus Lo （LOSZEHAHA）、Mickco Chan、Pen So及Vivian Ho。