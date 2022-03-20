CASETiFY重量級聯乘大都會藝術博物館　名畫刻進手機殼化作畫布

CASETiFY常常與各種藝術文化單位合作聯手推出產品，今次的重量級聯乘就有紐約的大都會藝術博物館（The Met）。將幾幅耳熟能詳卻又難以擁有真跡的名畫刻進手機殼，每天都可以伴著藝術大師作品陶冶性情。

圖片來源：CASETiFY

大都會藝術博物館過去曾經將其中收藏的40萬幅作品公開下載，非常佛心，這間博物館在1870年構建，當時是由一群美國公民包括商人、金融家、藝術家與思想家共同創立起來，使藝術與藝術教育可以接觸到每一位美國公民，收藏的藝術品林林總總，包括了來自世界各地，跨越五千多年數以萬計的藝術品，成為了美國最大的藝術博物館。

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大都會博物館收藏了大量的亞洲藝術館藏，是西方國家中最大及最全面的，亦是中國以外收藏最多中國藝術品的博物館。最著名的有江戶時代末期浮世繪大師葛飾北齋的版畫，變成了今次聯乘當中最矚目的限量版作品：葛飾北齋的名作《神奈川沖浪裏》三聯畫手機保護殼套裝，由三個單獨的手機殼組成。

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今次是CASETiFY與大都會博物館首次合作，推出的都是名作，《神奈川沖浪裏》之外，亦有梵高、莫奈、約翰・辛格・薩金特（John Singer Sargent）以及日本畫家歌川廣重的經典作品。選取了梵高的《戴草帽的自畫像》（Self-Portrait with a Straw Hat），梵高於1887年夏天完成了這幅畫，是其中一幅自畫像系列，然而在這兩年間的自畫像都採用了大量鮮豔的色彩，很有代表性。

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莫奈的《睡蓮池上的拱橋》（Bridge over a Pond of Water Lilies）是奠定了他印象派大師名號的《睡蓮》系列之一。在1893年他建造了一個睡蓮花園並展開了《睡蓮》系列的創作，這幅畫獨特在於垂直的格式有別於其他系列作品，突出了睡蓮及其在池塘上的倒影。

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在這些大師級畫作之後，還有一款是採用了大都會藝術博物館一直沿用的Logo設計，代表了其長達152年的歷史。這個聯乘系列現正可以在網上登記優先選購名單，藝術愛好者可以把握在3月25日公開發售前的購買機會。