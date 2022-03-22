烏克蘭危機│LEGO經營商推澤倫斯基公仔　為烏國醫療籌13萬元

俄烏戰爭期間，全球多個機構以不同方式支援烏克蘭，樂高（LEGO）特許經營商Citizen Brick 便推出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公仔，售價每個100美元（約780港元），為烏克蘭的救援工作籌集到16,540 美元（約13萬港元）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）LEGO公仔（@CitizenBrick / Instagram）

三月初Citizen Brick 在Instagram宣布推出由美國藝術家Joe Trupia 設計的烏克蘭總統澤倫斯基和印有烏克蘭國旗的汽油彈LEGO公仔，期望籌得10萬美元給一家慈善機構，為烏國難民提供藥物。原先附有汽油彈LEGO產品貼文因違規而遭下架，最新貼文則只展示售賣澤倫斯基LEGO公仔。官方表示新產品搶購反應熱烈，短短一星期便已售罄，承諾將加快趕工，務求在24小時內補充貨源，並呼籲未能購買新品LEGO的買家可考慮直接捐款予有關慈善機構。

違反樂高合作協議產品下架

這次Citizen Brick將全部款項捐贈給在世界各地提供緊急醫療援助的慈善機構Direct Relief，該組織聲稱在過去六個月中，已向烏克蘭提供了2,600萬美元（約2億港元）的醫療援助，目前正在與烏克蘭衛生部合作，提供緊急醫療包和其他用品。

早前Citizen Brick推出的汽油彈公仔，估計因違反與樂高公司協定而下架（@citizenbrick / Instagram）

雖然樂高公司早前已就俄烏戰爭發表回應，包括停止向其在俄羅斯的商店發貨，並通過樂高基金會捐贈1,650萬美元（約1.2億港元）用於救援工作，據報樂高公司出於對員工「人身安全」的考慮，建議其在俄羅斯的員工避免參加反戰抗議活動，甚至避免參與有關入侵烏克蘭的公開討論。然而Citizen Brick是樂高公司特許經營商，它們的意見並不代表樂高立場，雖然有報道指樂高未對Citizen Brick這次推出的新品作出回應，但合作規定不能製作現實存在的武器，因此早前推出的汽油彈已經違規，最後只推出澤倫斯基公仔。