瑞典「國寶級」陶藝家Pop-Up　超巨大Lion Maxi首登香港

瑞典「國寶級」藝術家Lisa Larson以陶瓷創作聞名，當中貓咪陶瓷系列更是代表作，她至今90歲仍然創作不輟，繼續有新品推出市場。即日起，深水埗藝廊將舉辦她香港首個作品最齊全Pop-Up，希望為身心俱疲的香港人帶來少許安慰。

瑞典陶藝家LISA LARSON作品(foreforehead (taken in HK) & LISA LARSON)

動物塑形可以說是Lisa Larson的強項，她以敏銳的觀察力和獨特的手法，創作在全球各地廣受歡迎的動物系列figurine——身形圓渾又眉精眼企的胖貓兒、氣勢不凡而不失優雅的大雄獅，還有躺臥著看透世情的肥海豹和沉實敦厚的馴鹿⋯⋯

這次展覽會有首次在香港出現、360mm高的超巨大獅子Lion Maxi(右下)。(foreforehead (taken in HK) & LISA LARSON)

首現360mm高超巨大Lion Maxi

現年90歲的Lisa ，由1950年代起親手塑形這些動物陶瓷，她自己家中的貓咪，又或是北歐獨有的動物，都是她的創作藍本，成為其一系列標誌性的作品。

時至今日雖然她不再於工序上落手，但所有產品上的大小改動，或凡有Special Edition出品，都必定由她過目；對於作品，多年來她有不少堅持，同時也會按照觀眾的喜好作出調整。好像這次展覽會有首次在香港出現、360mm高的超巨大獅子Lion Maxi，便是多年來忠於原版造型、從未改變。

17位陶藝匠逐一人手製作

至於今日的Lisa Larson作品，則是在瑞典、由只有17位工匠的Keramik Studion Gustavsberg作家庭式小型生產——從倒模、脫模、上釉，為每件作品手繪特徵紋理，到最後燒窯出窯，都由年紀不小的陶藝匠人逐一人手製作。

而Lisa Larson所有的陶瓷作品都是用純天然物料製作，由陶泥、釉藥，甚至作品上出現的金線點綴，都是來自大自然的天然礦物和植物顏色，她會為陶瓷作品調了較為粗糙有質感的陶土，當中包含碎石和雜質，讓作品提在手上會有較強烈的觸感。

【活動詳情】 名稱：foreforehead x Lisa Larson Pop-Up（深水埗店） 日期：3月22日開始 地點：深水埗基隆街132B閣樓 時間：星期二至日1 - 7:30pm

f名稱：oreforehead x Lisa Larson Pop-Up（中環街市店） 日期：3月25日開始 地點：中環街市二樓215號舖 時間：星期五、六、一12:30 - 7:30pm