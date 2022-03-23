瑞典「國寶級」陶藝家Pop-Up 超巨大Lion Maxi首登香港
/ 2022.03.23
瑞典陶藝家LISA LARSON作品(foreforehead (taken in HK) & LISA LARSON)
動物塑形可以說是Lisa Larson的強項，她以敏銳的觀察力和獨特的手法，創作在全球各地廣受歡迎的動物系列figurine——身形圓渾又眉精眼企的胖貓兒、氣勢不凡而不失優雅的大雄獅，還有躺臥著看透世情的肥海豹和沉實敦厚的馴鹿⋯⋯
這次展覽會有首次在香港出現、360mm高的超巨大獅子Lion Maxi(右下)。(foreforehead (taken in HK) & LISA LARSON)
首現360mm高超巨大Lion Maxi
現年90歲的Lisa ，由1950年代起親手塑形這些動物陶瓷，她自己家中的貓咪，又或是北歐獨有的動物，都是她的創作藍本，成為其一系列標誌性的作品。
時至今日雖然她不再於工序上落手，但所有產品上的大小改動，或凡有Special Edition出品，都必定由她過目；對於作品，多年來她有不少堅持，同時也會按照觀眾的喜好作出調整。好像這次展覽會有首次在香港出現、360mm高的超巨大獅子Lion Maxi，便是多年來忠於原版造型、從未改變。
17位陶藝匠逐一人手製作
至於今日的Lisa Larson作品，則是在瑞典、由只有17位工匠的Keramik Studion Gustavsberg作家庭式小型生產——從倒模、脫模、上釉，為每件作品手繪特徵紋理，到最後燒窯出窯，都由年紀不小的陶藝匠人逐一人手製作。
而Lisa Larson所有的陶瓷作品都是用純天然物料製作，由陶泥、釉藥，甚至作品上出現的金線點綴，都是來自大自然的天然礦物和植物顏色，她會為陶瓷作品調了較為粗糙有質感的陶土，當中包含碎石和雜質，讓作品提在手上會有較強烈的觸感。
【活動詳情】
名稱：foreforehead x Lisa Larson Pop-Up（深水埗店）
日期：3月22日開始
地點：深水埗基隆街132B閣樓
時間：星期二至日1 - 7:30pm
f名稱：oreforehead x Lisa Larson Pop-Up（中環街市店）
日期：3月25日開始
地點：中環街市二樓215號舖
時間：星期五、六、一12:30 - 7:30pm
藝術家簡介︱
被喻為瑞典「國寶級」陶藝家的Lisa Larson，於陶藝學校畢業後便被當地陶瓷廠Gustavsberg羅致，在藝術部門任職。在擔任設計師的這些年來，Lisa設計及製作了一系列膾炙人口的陶瓷作品，當中既有人像、動物及各式器物。她期後以個人身份創作，在各球多個地方個展，其作品於美國、歐洲及日本大受歡迎，成為全球知名、並銷售量稱冠的瑞典陶瓷藝術家。一直以來，Lisa Larson的動物系列都最受歡迎，貓咪是她創作得最多的動物創作，她本人創作生涯當中常常有貓咪陪伴，是切切實實的貓奴。現年90歲的Lisa，家中仍設有陶瓷工作室，以陶瓷創作作為退休生活的興趣。