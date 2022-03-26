三亞吸睛地標結合2間酒店　世界上屈指可數的巨大Infinity Pool

海南島最南端的三亞是最令人嚮往的國內度假勝地，經常被人用來與邁阿密或巴哈馬相比，溫暖的熱帶環境、鬱鬱蔥蔥的自然環境和綿延數公里的美麗海灘創造出令人滿意的度假條件。國際性的建築設計工作室Büro Ole Scheeren最近公佈了三亞海灘度假勝地酒店建築的設計，外表出眾水平堆疊組成，將會成為三亞的地標之一。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

這個熱帶度假村將會在2026年開放，將會打造世界上最大的Infinity Pool以及離地75米的空中花園，建築包括了2間酒店：三亞麗晶酒店以及三亞英迪格酒店，2間酒店會合二為一結合在一個大型結構中，在結構和生態上都更加高效率地利用，佔用更小的佔地面積從而令到其餘部分保持自然景觀，打造出一個令人難忘的標誌性景觀地標。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

宏偉的建築提供了壯觀的體驗，水平堆疊呈現平面彎曲，有一個擁抱海洋的意思，每間酒店客房都有自己的私人露台和一覽無餘的海景，亦設有廣泛的天然植物和花園，在此設計底下使綠化帶的數量增加了一倍。建築中間有一個大洞，是為離地75米、六層樓高的空中花園，設有各種體驗設施包括餐廳、休息室和翠綠的景觀，是一個多功能的戶外平台，面向東面的大海以及西面可以欣賞到日落美景。這裡的Infinity Pool寬153米，有望成為世界上最大的一個，延伸懸挑出來下面就是大海，住客甚至能夠遠眺正在進行海灘衝浪身處半空的衝浪者。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

這種堆疊出來的效果組件之間有空隙，可以避免到屏風樓效益，酒店房間佈局允許完全自然對流通風並減少對冷氣的需求。在建築的立面上還見到六邊形網格，是由陽台和人行道所組成的，功能上可以可提供全面的防曬效果，以上這些加上大面積的綠化進一步表現可持續性以及減少建築的碳足跡。