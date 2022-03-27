倫敦巴特西發電廠最著名地標性煙囪 將開放完全360度景觀透明電梯

倫敦巴特西區的巴特西發電站，遊人路過的話一定會被深深吸引著的地標性建築，是一個將近有百年歷史的二級登錄建築，自從1930年代興建以來服務了大眾50年，最終於80年代退役，然而其後的保養並未能令它屹立下去，所以於2013年開始，建築設計工作室WilkinsonEyre就被任命負責翻新這座地標。

圖片來源：WilkinsonEyre

巴特西發電站是歐洲最大的紅磚建築，外觀表現了奢華的裝飾藝術，巨大的煙囪和渦輪機大廳是其主要特徵，所以翻新工程要尊重這歷史地標的完整性，它的規模感和視覺效果是翻新項目的關鍵，同時也加入了現代化的活動空間，有著商店、餐廳和咖啡館進駐其中，亦有公眾使用的觀景平台和大型開放式辦公空間，高層是作頂層公寓用途。

圖片來源：WilkinsonEyre

+ 4

在歷史建築中加入住宅元素，成為了倫敦最令人印象深刻和獨特的公寓，於上年5月正式入伙，民眾可以通過煙囪底部的標誌性玻璃電梯到達他們的公寓樓層。玻璃電梯預計於今年9月才開放，乘搭電梯到達頂部之後，遊客和民眾可以在離地109米的高度360度欣賞倫敦的景色，電梯15平方米的面積可以容納30人。

圖片來源：WilkinsonEyre

煙囪亦都是重建的一部分，高51米，採用多達680噸混凝土手工澆注重建而成，在這座世界上最著名的煙囪中間建電梯有著兩大難度，首先是解決電梯隨著高度而逐漸變細的豎井，還有為了不影響完全360度透明景觀的體驗，不可採用傳統的懸掛電纜操作電梯。最後WilkinsonEyre與電梯的製造商Otis一起開發這個部分並解決問題。