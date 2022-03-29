名建築師沙里寧討厭難看的「腳」　設計出家具史上重要的鬱金香椅

【Designer Chair/ 設計】之前一直為大家介紹過一些聞名於世的經典椅子，很多都出自建築師之手，今回介紹的也不例外，是現代家具的代表之一Tulip Armchair（鬱金香椅）。

鬱金香椅可以在Knoll入手，定價$2,280美元（圖片來源：Knoll）

鬱金香椅的設計源自於一個問題：雜亂的室內環境。這一點相信在香港的大家更能體會到，在空間有限的斗室內，桌椅特別顯得佔位置，數張椅子陳列在大廳佔據了大部分的步行空間，而且四四方方的椅子隨便打斜放著的話更會令強迫症發作。催生出鬱金香單腳椅的設計。

甘迺迪國際機場的TWA飛行中心（圖片來源：wiki）

鬱金香椅的設計師是20世紀著名的芬蘭裔美國建築師沙里寧（Eero Saarinen）的得意之作，他第一件作品是與其父親一同設計的通用汽車科技中心，自此之後打響了名號而受到美國各大企業的青睞，甚至受邀設計他們的公司總部，說到他最著名的建築作品要數紐約甘迺迪機場的第五航站樓，即是現在已部分改建成酒店的TWA飛行中心。

至於沙里寧的家具設計之路始於1940年參與的「家具有機設計」並贏得第一名，自此之後人們開始了解到他的椅子特色，其作品在他的好友所創立的著名家具公司Knoll中量產。沙里寧最大的設計特色為可以因為需要而靈活改變風格，正如鬱金香椅就是專注於解決空間和混亂問題。他曾經說過：在典型的室內空間，椅子和桌子的起落建構出一個醜陋、混亂、不安的世界，開始設計出他的鬱金香系列家具，當中的每件作品都是單腳設計，可以營造出一個桌椅都統一的環境。

（圖片來源：Knoll）

鬱金香椅有著纖細的單腳，椅身卻豐滿而線條優雅，有如水滴、酒杯和花瓣一樣。為了適合量產，用料上也堅持了「單一」概念，主要以玻璃纖維強化塑膠製成，配以鋁桿支撐。對於Designer Chair很多人的著眼點在於椅子的舒適性，當然用家的體驗絕對重要，但從沙里寧的鬱金香椅可以看得出設計師將思維更宏大化，不單只著重個人而是擴展到整個外在氛圍，除了視覺效果之外，也顧及了家具在室內空間中擔任怎樣的角色，如何創造環境和空間。