文化名城大同市最新美術館落成　金字塔形屋頂美觀之餘大有學問

最近在中國大同市落成了一座新建築，佔地面積達32,000平方米的大同美術館，被譽為中國的「21世紀博物館」。這個項目是該市新文化區的一部分，還有其他三座主要建築被設計為該地區的創意中心，其外觀特點是金字塔形的屋頂景觀。

（圖片來源：Foster + Partners）

大同市是中國的歷史文化名城，位列中國九大古都之一，位於山西省北部。未必很多人會熟悉大同市，然而這座美麗的古都有著「三代京華，兩朝重鎮」之稱，曾經是北魏首都，亦有「魏都」、「煤都」和「鳳凰城」之稱。有悠長的文化歷史，也希望可以流傳下去，所以新建築的設計軸心是為未來而設計，讓博物館將成為城市文化生活的中心。

大同美術館由英國的建築工作室Foster + Partners設計，擁有一個規模龐大，高37米的展覽空間，藝術家可以在其中創作和展覽大型藝術作品，空間龐大具有高效靈活性，可以讓貨車直接進入以安裝大型雕塑、舞台和照明設備。

（圖片來源：Foster + Partners）

大同美術館其實是一個地下畫廊，在外部來看只有屋頂可以在地面上呈現，有著天然山峰一樣的形態，屋頂覆蓋著大地色系的鋼材，由四個相互連接的金字塔組成，金字塔的高度逐漸增加，朝向文化廣場的四個角落向外扇形擴展，各自有天窗可以為室內環境營造出動態的光影效果和達到自然採光效果，至於夜間就由燈塔照明。

（圖片來源：Foster + Partners）

這個設計因應大同市的氣候而設，突出山峰的形狀有助於排水，高層天窗坐向北方，最大限度地減少太陽光過度加強從而保護內裡的藝術作品，屋頂佔外露表面積約七成，有著極佳的隔熱性能，達到建築規範要求的兩倍之多，當中只有一成是玻璃，所以大大減少了維護的需求。