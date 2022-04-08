窮學生回饋祖國　首位非裔建築師憑家鄉小學摘「建築諾貝爾獎」

出色的建築並不一定要華麗宏偉，讓人目炫神迷，嘖嘖稱奇，能造福人群才是建築誕生的初衷。就好像今屆普立茲克建築獎的得主Francis Kéré，便憑一所看似平凡的小學建築，摘下這個國際建築界最高榮譽、有「建築諾貝爾獎」之稱的桂冠。

2022年普利茲克建築獎得主Francis Kéré。（pritzkerprize）

童年經歷影響建築理念

Francis Kéré是首位非裔建築師奪得普立茲克獎。1965年他生於西非最貧窮的國家布吉納法索（Koudougou）的甘多，他是村長的長子，亦是區內第一個上學的人。童年的經歷對他的建築理念帶來深刻影響，促使他致力於「改善世上被遺忘地區無數居民的生活和經歷」，他曾表示對建築的第一個感覺是來自於童年時缺乏通風和光線的教室，和來自祖母向他講故事那個明亮但安全的小空間。

讓Francis Kéré獲獎的甘多小學。（pritzkerprize）

1998 年他成立了凱雷基金會，以籌集資金並倡導兒童擁有舒適課堂的權利。2001年他返鄉率領居民建成了他第一座建築，也是村中第一座學校「甘多小學」（Gando Primary School），及後他從這座小學開始贏得各類國際大獎，包括bsi瑞士建築獎（2010）；全球豪瑞獎金獎（2012），謝林建築獎（2014）和今屆有普立茲克建築獎。

「我希望改變人們思維方式，推動人們去夢想並承擔風險。不是因為你有錢，你就應該浪費材料。不是因為你窮，你不應該嘗試創造品質⋯⋯每個人都應該得到品質，每個人都應該得到奢華，每個人都應該得到舒適。我們是相互聯繫的，對氣候、民主和稀缺性的擔憂是我們所有人的擔憂。」2022 年普立茲克建築獎得主 Francis Kéré

讓Francis Kéré獲獎的甘多小學。（pritzkerprize）

以建築宣揚家鄉文化

Francis Kéré憑「甘多小學」奪得2004年阿迦汗建築獎，這個獎項鼓舞他開始在德國開拓自己的建築事業。多年來他選擇在充滿限制和艱苦的地區落實他的設計，善用當地材料來建造在地設施服務社區，希望以此證明建築可超愈使用功能，為社會帶來影響力。多年來他已在非洲多國建造小學、中學、專科學校和醫療設施，成為非洲最具影響力的建築師，對當地兒童教育和醫療發展貢獻良多，非洲多國也仿效他的設計來建造社區設施。

位於布基納法索的Lycée Sorge 中學（pritzkerprize）

除了為非洲的社區基建之外，他還透過建築在丹麥、德國、意大利、瑞士、英國和美國等地，推廣非洲的傳統文化。他的一些重要作品有 Tippet Rise 藝術中心的 Xylem涼亭（2019 年，美國蒙大拿州）、Léo Doctors' Housing（2019 年，布基納法索）、Lycée Sorge 中學（2016 年，布基納法索），馬里國家公園（2010 年，馬里巴馬科）和歌劇院村（第一階段，2010 年，布基納法索拉昂戈）。

Francis Kéré建於英國肯辛頓公園內當代藝術畫廊「蛇形藝廊」涼亭。（pritzkerprize）

而眾多作品中，他又以建於英國肯辛頓公園內的當代藝術畫廊「蛇形藝廊」（Serpentine Gallery）內的涼亭奠定他在建築界的地位。位於倫敦的「蛇形藝廊」從2000起每年都會邀請世界各國建築團隊在藝廊前打造一座臨時性「涼亭」（Serpentine Gallery Pavilion），讓涼亭成為居民聚會休憩和表演的場所。2017年Francis Kéré受邀操刀設計涼亭，他以一個大膽創新的結構呼應肯辛頓公園的綠意，把家鄉的美好氛圍融入周圍環境，他希望以建築向世界傳遞非洲的傳統，於是他把在家鄉甘多在聖樹下交流思想、講述故事、慶祝和聚會的習俗，成為他設計涼亭的靈感。

另一所由Francis Kéré設計的學校Benga Riverside School。（pritzkerprize）

Francis Kéré是繼Anne Lacaton 和 Jean-Philippe Vassal之後的第 51 位普立茲克建築獎獲獎者，獎項的官方聲明表示「Francis Kéré在極度匱乏的土地上，開創可持續發展建築。他既是建築師也是服務者，通過美麗、謙遜、大膽的創造力，清晰的建築語言和成熟的思想，改善了地球上一個時常被遺忘的地區中無數居民的人生，給人帶來建築學科範疇之外的饋贈，凱雷堅守了普立茲克獎項的使命。」

普立茲克獎由美國芝加哥普立茲克家族通過旗下凱悅基金會於1979年創立，每年評選一次，授予一位或多位做出傑出貢獻的在世建築師，「他們的建築作品展示了天賦、遠見和承諾等品質的結合，通過建築藝術對人類和建築環境做出了持續和重大的貢獻」。獲獎者將獲得10萬美元獎金和一枚銅質獎章，這枚建築獎章是根據路易士·沙利文的設計而鑄造的。獎章的一面是獎項的名稱，另一面則刻有三個詞：「堅固、價值和愉悅」，呼應古羅馬建築師維特魯威提出的三條基本原則：堅固、實用和美觀。

有興趣的讀者，可在此欣賞他其他作品。