英國人氣設計工作室操刀海南島新表演藝術中心「城市中的火山」

英國的人氣建築設計師Thomas Heatherwick的工作室Heatherwick Studio最近在海南島贏得一個設計項目，該處打算為海口的新文化區建設一座標誌性建築，Heatherwick Studio因應海南島的地理和文化特質而提出了一個融合歌劇院、音樂廳和劇院的表演藝術中心。

圖片來源：Heatherwick Studio

新建築預於在今年年尾動工，在設計圖上可以看得到超脫了一般建築的形態，也就出自Thomas Heatherwick這位鬼才設計師的手筆，原來雖然這間工作室手上有無數的大師作，但歌劇院還是第一次，設計從海南島的火山景觀中汲取靈感，整個場地被一個彎曲的屋頂覆蓋形成了三個火山口，而用色和形態就參考了該建築用作表演藝術的元素，突顯出海南戲曲服裝的色彩與動態。

圖片來源：Heatherwick Studio

此外，原來火山般的屋頂同時也是一個大天幕，內裡隱藏許多不同的露天公共空間，設計師希望這個設施可以成為城市的延伸，因為他們覺得一般的歌劇院通常都建設在非繁忙的地段，甚至有一種與環境隔絕的狀態，只有在進行表演時才有人氣，於是乎就想出作為一個聚焦點將人們聚集在一起的想法。在天幕之下可以容納一個熙來攘往的文化村，表演廳只是其中一部分，無論遊人是否有票在手，都可以理所當然地出現在此地體會藝術文化氣息。

圖片來源：Heatherwick Studio

表演藝術中心落成之後將可容納3,800人，不單單是一個表演之地，還可以整合藝術、創意、學習、排練等用途，從傳統的大型歌劇、芭蕾舞和音樂劇或者是前衛戲劇、時尚和沉浸式多媒體表演，本地作品或國際表演都可以支援得到。在設計過程中，工程師團隊因應海南島這個熱帶地區對當地的生態和氣候做了數據分析，希望可以在減少能源消耗和成本的大前提下為遊人和使用者提供一個清涼環境，更能夠吸引到遊人前來「過冷河」。