60顆蛋組成洛杉磯共享辦公室　猶如森林的工作環境比家還舒適

慶祝一連四天的復活節，大家有沒有吃復活蛋來應節？復活蛋由以前染色的雞蛋演變成今天的朱古力蛋，比喻為新生命的開始，在大自然中可以輕易找到蛋形的物件，就連建築也常常見到蛋形的設計，像是這間為於洛杉磯荷里活的共享辦公室，雖然並非一座巨蛋，從高空上看卻是由數十個黃色蛋形組成。

圖片來源：Second Home

這個共享辦公室是在英國成立的Second Home，也是美國第一間分店，由西班牙建築事務所SelgasCano所設計，將一個前停車場改造而成，最多可以容納250間公司，用了60個大小不一的橢圓蛋形辦公艙填滿而成，這些辦公艙有著黃色的屋頂，從上方看也像一棵睡蓮。建築的底層則是向公眾開放的空間，容納了書店、餐廳、戶外露台和會議室，整個場地還種植了6,500棵植物，有著濃厚的森林氣息。

圖片來源：Second Home

圖片來源：Second Home

這些植物和樹木可以有效改善人們工作時的體驗，也可以在改善生態系統和環境方面發揮作用，植物來自南加州，都是一些適合洛杉磯乾旱條件的物種，並且受到智能控制器監控，有需要時自動澆灌，一些木製通道由辦公室延伸出去戶外工作室和周圍環境融合為一，這種設計也鼓勵不同的單位、租戶互動，而用木甲板製成的戶外露台就可以供公司進行社交活動和舉辦會議。

圖片來源：Second Home

SelgasCano採用了創意的方法去展現自然和有機的形式，每個辦公室的大小和形狀都盡然不同，最大的可容納25人，半透明的設計以提供充足的自然光，並可以看到外面的景色，橢圓形的辦公艙就用交叉層壓木材 (CLT) 建造而成，這裡還有一個可以容納200人的禮堂，可以舉行講座、放映會、音樂和表演等文化節目。除了主色調黃色，整個環境最多就是椅子，都配搭紅色和橙色，感覺上非常有整體性，奪目之餘又舒適，不少人看到之後覺得這裡有家的感覺，甚至可能比家更舒服，畢竟疫情以來在家工作已慢慢變成常態，也是一個契機去思考辦公室和住宅之間的關係。