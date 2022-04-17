韓國蛋形海邊小屋　雕塑般的純潔簡約系建築享受寧靜片刻小確幸

蛋形總是給人一種可愛的感覺，位於韓國一個著名的海濱度假勝地就設有8個蛋形的小型海濱小屋，白色的外觀配上色彩繽紛的門口，本以為是一些戶外雕塑地標，卻是可以住人的度假小屋。

圖片來源：Yoon Space Design

韓國江原道的襄陽郡因為與中國襄陽的自然景觀相似因而得名，這裡臨近海濱有多個海水浴場。光臨韓國不單可以旅遊繁華的首爾，喜歡戶外活動的也有很多選擇，這裡就是其中一個熱點，適合想要放鬆休息的人士。這些海濱小屋能夠提供與別不同的空間體驗，操刀的韓國設計工作室Yoon Space Design相信人們總是夢想去不同的地方旅行，而這個項目就旨在打造一個人們從未體驗過的空間，在酒店、帳篷或露營車之外的選擇。

圖片來源：Yoon Space Design

+ 4

帳篷或露營車都具有靈活的流動性，適合喜歡輕便或到處探索的旅客。這些白色蛋屋也有一定便攜性，建築面積只有兩平方米，採用發泡塑料塊手工切割而成，所以非常輕便，也適應海邊條件，製作成本十分低，可以隨時輕便地運送到不同的海邊地點，安裝也簡單方便。此外，這物料的理想條件還有隔熱、不燃性、防水性、防地震和空氣對流等作用。

圖片來源：Yoon Space Design

雖然視覺上符合了極簡主義的條件，但就簡單到幾乎沒有建築特徵，因為它本身的存在和功能就有著特殊意義，設計師心目中其中一個理想的旅遊心態應該是可以隨心所欲地前往想去的地方，而不是為了住宿，或者被住宿所限制，所以從利用最少的資源來提供最大的空間為前提，定義了獨有的戶外生活空間概念。8顆蛋看起來一樣，但每道門都塗上不同的顏色，有自己的辨識度。門口打開便有海風迎面而來，在晚上發出柔和的光線，享受舒適平靜的片刻，適合隨心隨性的旅者在此歇息。