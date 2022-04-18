日本最有才華建築師之一藤本壯介最新飛驒多用途項目如巨大陶碗

日本設計總是讓人響往，會帶有一種令人舒服的味道，日本很多建築大師都喜歡將大自然的元素融入設計之中，形成讓人容易接受的日式簡約風格。被譽為「日本新生代最有才華的建築師」之一的藤本壯介最近在日本飛騨市著手一項城市再開發項目，有如大碗般的露天廣場將建築、城市和景觀融為一體，打造一個以多樣性引起共鳴的地方。

圖片來源：Instagram/sou_fujimoto

這座多功能建築位於飛驒古川站東部開發區，就在主要火車站旁邊，佔地21,300平方米的建築包含了各式商店、水療中心、展覽空間以及當地大學的研究設施、學生宿舍和全天候運動場。這些不同的功能由碗形的大型圓形屋頂結構覆蓋並由細長的白色柱子支撐著，在日本的傳統之中，碗形或陶瓷容器形狀稱為「utsuwa」，這個獨特的空間可以讓遊客更好地了解飛騨雄偉的自然風光，也象徵了飛騨過去和未來的廣闊景觀。

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這些設施和建築圍繞在邊緣佈置，中央有一個大廣場與屋頂及路面連接，屋頂有一些圓形開口，而且屋頂還可以作為草地公園讓遊人步行於此，構成的縱橫交錯小路就如飛騨的傳統城鎮景觀，道路會一直延伸到人們要去的地方，同時被天空的景色所覆蓋。

藤本壯介的設計風格都很原始，他愛用白色，也喜歡將大自然的元素融入設計，建構出一個個有如森林般自然系建築。他覺得白色有著無限的可能性，也代表著自然、自由和選擇，可塑性高可以注入各種特性，白色是可以代表所有顏色的。雖然這些都是典型的現代日本風格，然而藤本壯介也曾說過他不會刻意突顯日本的元素和傳統文化，他希望的是透過建築提供一個人們可以自由選擇的地方。