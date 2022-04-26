華盛頓為何沒有高樓大廈？新法案保護大量候鳥免於撞玻璃而亡
/ 2022.04.26
華盛頓竟然大部分的建築物都沒有高過169米高的華盛頓紀念碑（圖片來源：Getty Images）
華盛頓面積只有177平方公里，因為沒有高樓大廈，所以放眼過去幾乎可以將整個首都盡收眼底。華盛頓自從1790年成為美國首都，當時的計劃是將華盛頓設計成類似巴黎的規劃，建築高度低而又交通方便，然而愈攀愈高可能是人類的天性，在一個世紀之前曾經也有一座14樓高的大廈落成，卻收到很多市民的投訴，主要是擔心大樓面對火災的安全性。再加上當時華盛頓的人口相當少，也沒有建高樓的必要性。時至今日，不能超過華盛頓紀念碑的建築高度規定依然實行，縱使隨著人口增加也開始有人想要更多高樓，但同時亦有不少市民覺得要維持這裡的人文歷史氣息而不要建高樓。
（圖片來源：Unsplash）
華盛頓的建築高度規定可以追溯到1910年，可見得是非常之有前瞻性而又能堅持下去。然而對於保護鳥類方面，華盛頓卻顯得比較落後。美國的其他地方包括三藩市、波特蘭、伊利諾州和明尼蘇達州都已有相關的法案實行。原來自從70年代開始，北美鳥類的減少了約29%，在美國每年就有多達10億隻鳥因為撞到玻璃而死亡，特別是在夜間，窗戶透於室內燈光會容易令雀鳥誤以為可以通過。而華盛頓位於北美鳥類的主要遷徙路線之中，所以問題其實是相當逼切的。
（圖片來源：Unsplash）
這一次法案是基於今年擬議的《遷徙地方野生動物保護法》，假若通過的話，超過一定高度的建築表面的玻璃需要加上紫外線塗層、貼花等可以使鳥類可見的圖案表面，屆時所有新設計的建築將會受到影響，甚或是現有的建築物都有機會要進行大規模翻新。其實玻璃幕牆實在是世界性的建築趨勢，特別見於高樓之中，例如世界上最高的10座建築當中有8座都是使用玻璃幕牆的，其實鳥類遷徙是自古以來的定律，雖然人類不至於要讓路，但至少可以在設計上為牠們多想一想。