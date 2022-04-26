華盛頓為何沒有高樓大廈？新法案保護大量候鳥免於撞玻璃而亡

高樓大廈是不是每個大城市一定要有的元素？美國的首都華盛頓卻不是這樣看。上一個世紀美國有很多摩天高樓，其中最著名的紐約帝國大廈就保持過世界最高建築地位41年，然而在華盛頓竟然大部分的建築物都沒有高過169米高的華盛頓紀念碑，除了因為有法案限制，早期也因為市民對高樓的反對。最近，除了高度限制之外，將有新法案要求華盛頓新建築必須要有防止鳥類與玻璃表面碰撞的設計，北美鳥類的數量已經因為「撞玻璃」而大幅減少。

華盛頓竟然大部分的建築物都沒有高過169米高的華盛頓紀念碑（圖片來源：Getty Images）

華盛頓面積只有177平方公里，因為沒有高樓大廈，所以放眼過去幾乎可以將整個首都盡收眼底。華盛頓自從1790年成為美國首都，當時的計劃是將華盛頓設計成類似巴黎的規劃，建築高度低而又交通方便，然而愈攀愈高可能是人類的天性，在一個世紀之前曾經也有一座14樓高的大廈落成，卻收到很多市民的投訴，主要是擔心大樓面對火災的安全性。再加上當時華盛頓的人口相當少，也沒有建高樓的必要性。時至今日，不能超過華盛頓紀念碑的建築高度規定依然實行，縱使隨著人口增加也開始有人想要更多高樓，但同時亦有不少市民覺得要維持這裡的人文歷史氣息而不要建高樓。

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華盛頓的建築高度規定可以追溯到1910年，可見得是非常之有前瞻性而又能堅持下去。然而對於保護鳥類方面，華盛頓卻顯得比較落後。美國的其他地方包括三藩市、波特蘭、伊利諾州和明尼蘇達州都已有相關的法案實行。原來自從70年代開始，北美鳥類的減少了約29%，在美國每年就有多達10億隻鳥因為撞到玻璃而死亡，特別是在夜間，窗戶透於室內燈光會容易令雀鳥誤以為可以通過。而華盛頓位於北美鳥類的主要遷徙路線之中，所以問題其實是相當逼切的。

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這一次法案是基於今年擬議的《遷徙地方野生動物保護法》，假若通過的話，超過一定高度的建築表面的玻璃需要加上紫外線塗層、貼花等可以使鳥類可見的圖案表面，屆時所有新設計的建築將會受到影響，甚或是現有的建築物都有機會要進行大規模翻新。其實玻璃幕牆實在是世界性的建築趨勢，特別見於高樓之中，例如世界上最高的10座建築當中有8座都是使用玻璃幕牆的，其實鳥類遷徙是自古以來的定律，雖然人類不至於要讓路，但至少可以在設計上為牠們多想一想。