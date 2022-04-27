【建築】盤點中國近年吸睛新建築　外觀設計展現自然環境風土之美

近年中國的發展迅速，除了旅遊之外也大力推動文化藝術發展，在硬件上的配合也請來了不少國際著名設計團隊，將很多吸引眼球的文藝新設施帶到大家眼前。

大同美術館（圖片來源：Foster + Partners）

一. 文化名城大同市最新美術館

最近在中國大同市落成了一座新建築，佔地面積達32,000平方米的大同美術館，被譽為中國的「21世紀博物館」。這個項目是該市新文化區的一部分，還有其他三座主要建築被設計為該地區的創意中心，其外觀特點是金字塔形的屋頂景觀。大同市是中國的歷史文化名城，有著「三代京華，兩朝重鎮」之稱，悠長的文化歷史也希望可以流傳下去，所以新建築的設計軸心是為未來而設計，讓博物館將成為城市文化生活的中心。

由英國的建築工作室Foster + Partners設計，擁有一個規模龐大，高37米的展覽空間，藝術家可以在其中創作和展覽大型藝術作品，空間龐大具有高效靈活性，可以讓貨車直接進入以安裝大型雕塑、舞台和照明設備。實際上是一個地下畫廊，在外部來看只有屋頂可以在地面上呈現，有著天然山峰一樣的形態，屋頂覆蓋著大地色系的鋼材，由四個相互連接的金字塔組成，各自有天窗可以為室內環境營造出動態的光影效果和達到自然採光效果，至於夜間就由燈塔照明。這個設計因應大同市的氣候而設，突出山峰的形狀有助於排水，也可以最大限度地減少太陽光過度加強從而保護內裡的藝術作品。

圖片來源：Heatherwick Studio

二. 海南島新表演藝術中心「城市中的火山」

英國的人氣建築設計師Thomas Heatherwick的工作室Heatherwick Studio最近在海南島贏得一個設計項目，該處打算為海口的新文化區建設一座標誌性建築，Heatherwick Studio因應海南島的地理和文化特質而提出了一個融合歌劇院、音樂廳和劇院的表演藝術中心。新建築預於在今年年尾動工，設計從海南島的火山景觀中汲取靈感，整個場地被一個彎曲的屋頂覆蓋形成了三個火山口，而用色和形態就參考了該建築用作表演藝術的元素，突顯出海南戲曲服裝的色彩與動態。

火山般的屋頂同時也是一個大天幕，內裡隱藏許多不同的露天公共空間，一般的歌劇院通常都建設在非繁忙的地段，只有在進行表演時才有人氣，於是這設計就想出作為一個聚焦點將人們聚集在一起的想法。表演藝術中心落成之後將可容納3,800人，從傳統的大型歌劇、芭蕾舞和音樂劇或者是前衛戲劇、時尚和沉浸式多媒體表演，本地作品或國際表演都可以支援得到。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

三. 三亞海灘度假勝地酒店巨大Infinity Pool

國際性的建築設計工作室Büro Ole Scheeren最近公佈了三亞海灘度假勝地酒店建築的設計，外表出眾水平堆疊組成，將會成為三亞的地標之一。這個熱帶度假村將會在2026年開放，將會打造世界上最大的Infinity Pool以及離地75米的空中花園，建築包括了2間酒店：三亞麗晶酒店以及三亞英迪格酒店，2間酒店會合二為一結合在一個大型結構中，在結構和生態上都更加高效率地利用，佔用更小的佔地面積從而令到其餘部分保持自然景觀，打造出一個令人難忘的標誌性景觀地標。

宏偉的建築提供了壯觀的體驗，水平堆疊呈現平面彎曲，有一個擁抱海洋的意思，每間酒店客房都有自己的私人露台和一覽無餘的海景，亦設有廣泛的天然植物和花園。建築中間有一個大洞，是為離地75米、六層樓高的空中花園，設有各種體驗設施包括餐廳、休息室和翠綠的景觀，是一個多功能的戶外平台，面向東面的大海以及西面可以欣賞到日落美景。這裡的Infinity Pool寬153米，有望成為世界上最大的一個，延伸懸挑出來下面就是大海，住客甚至能夠遠眺正在進行海灘衝浪身處半空的衝浪者。

「Shenzhen Terraces」（圖片來源：MVRDV）

四. 高樓之間的綠洲「深圳梯田」

由荷蘭設計工作室MVRDV操刀的新項目「Shenzhen Terraces」梯田式的設計讓人耳目一新，位於深圳龍崗區大運新城，旨在通過景觀、休閒、商業和文化的無縫融合為當地帶來新活力。這裡會成為龍崗區的中心地帶，集高層住宅、商業區、體育和文化教育設施的交匯點，「Shenzhen Terraces」就成為了當中的標誌性公共空間和設施。

疊起來的延伸露台設計以及低矮的高度與周圍的高樓形成強烈對比，而且這個設計也發揮了不少改善環境的功能，首先一定是景觀上帶來嶄新的體驗，在高樓之間形成寶貴的綠洲，之外還堆疊起來可以提供不少遮蔭處，而圓邊的設計又可以促進風流和自然通風。豐富的植物綠化以及水景有效地降低了溫度，甚至可以為城市中的野生動物提供了棲息地。將自然景觀與公共空間融入密集的城市，可以提供一個不受天氣影響又涼快的空間，遠離室內減少開冷氣，鼓勵人們走出來享用公共空間，「Shenzhen Terraces」有望成為周邊地區的可持續發展樞紐。