全球9成大城市面臨海平面上升危機　韓國釜山首個浮動城市起動

世界各地環保措施密密推行，可惜計劃永遠追不上變化，極端氣候變化的影響仍然是燃眉之急，在近70年世界的海平面水位上升了10多厘米，老是常聽到如荷蘭、日本、孟加拉等等這些臨海地區很大機會將來會因為海平面上升而被淹沒。人口需求底下，香港很多可居住的地帶都是填海發展出來的，所以香港也是危機之地。有見及此，聯合國人類住區規劃署曾經發出聲明表示，浮動城市或會成為解決方法。

圖片來源：Bjarke Ingels Group／OCEANIX

圖片來源：Bjarke Ingels Group／OCEANIX

在2019年，著名建築設計團隊Bjarke Ingels Group（BIG）提出了浮動城市「OCEANIX」這個計劃，BIG曾指出到了2050年之後世界上10大臨海城市有9個要面對海平面上升的危機，所以與其與海對抗，倒不如與之和諧共存。同時，韓國釜山政府也同意成為首個開發OCEANIX的城市。這個開發項目最初會由三個浮動平台組成，可以容納12,000名居民，然後再慢慢發展多20個平台。在這三大平台內裡，將會有3萬至4萬平方米的地方是混合用途，被設計為生活平台、研究平台以及供遊客住宿的空間。生活平台提供多種住房選擇，首要考慮便利性以及餐飲和商店配合，研究平台主要為海洋研究中心。

圖片來源：Bjarke Ingels Group／OCEANIX

建築設計上因為是臨海，所以有著重於抗風的低層建築、室內外生活露台可以享有海景，還有大花園以及用於種植食物並配備了太陽能電池板的可調節溫度溫室，浮動平台之間會有橋樑連接。此外，在能耗方面OCEANIX目標創造完全自給自足的能源，獨立的水處理系統、循環利用水資源並融入城市農業系統，還設有魚菜共生系統，配以農產品交易市場和用餐處，每個社區都可以從各自的城市農業系統中獲取足夠的食物。