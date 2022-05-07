南京350米超高層辦公大樓以歷史文脈建設展望未來的「城市之窗」

中國有愈來愈多的摩天大樓，原來在全球最高的摩天大樓排行榜當中，10座裡面有一半都在中國。在南京即將又有一座摩天大樓要興建，雖然與那些最高的大樓還是有一段距離，但也足以成為南京未來的地標。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

由建築工作室Büro Ole Scheeren公布南京Nexus計劃，這座超高層摩天大樓高350米，呈八角形的姿態而設計上側面有凹槽，八個凹入的立面將由菱形玻璃覆蓋，稱之為「城市之窗」，還有種植各種植物和灌木的陽台，反映出江蘇省典型的花園和涼亭的概念，豐富的植被進一步將城市之窗變成了垂直花園。彎曲的外牆和菱形玻璃在功能性上可以減少結構風荷載，提高建築物的太陽能性能，同時反射光線，遠看在陽光照射底下還會閃閃發光，營造出附近的長江波光粼粼的閃爍效果。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

南京是中國以前的江南都城，位於長江之濱的一個繁華商貿中心，所以今次設計旨在突出當地文化、景觀和河流之間的關係，連接過去與未來。將來會有150,000平方米的辦公空間和50,000平方米的酒店空間，酒店將會位於摩天大樓的較高樓層，而頂部設有一個帶有屋頂露台、游泳池、餐廳和花園的空中大堂，利用多方位的視野，提供了壯觀的視野以及一個位於城市上方350米的公共空間。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

Nexus呈現出一種優雅簡單、經濟且適應性強的設計，可塑性強可以慢慢轉化更多種規模和功能，八角形的設計適合清晰的規劃，以辦公空間為例，可以劃分為四個對角旋轉的標準化矩形空間。Nexus在概念上探索當代建築如何吸收歷史文脈同時，再與現代的超高層辦公大樓垂直工作空間相融合，過去與現在，不單是形式上的融合，可以創造特定情感和體驗品質的空間。